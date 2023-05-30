Погода в Украине на 31 мая - где будет теплее всего

Прогноз погоды на 31 мая. Фото: Новини.LIVE

В среду, 31 мая, в Украине ожидается переменчивая облачность. Температура воздуха составит около +25 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Дожди с грозами ожидаются:

на юго-западе;

в восточной части Украины;

на Прикарпатье;

на Закарпатье.

Ветер ожидается северный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +10…+15 градусов, в западных регионах днем будет +20…+25 градусов, в Донецкой и Луганской областях ночью будет +17…+22 градуса, а днем около +18 градусов.

Карта погоды в Украине на 31 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киевской области ожидается облачность, без осадков. Температура ночью составит +10…+15 градусов, днем +20…+25 градусов. В Киеве ночью ожидается +13…+15 градусов, а днем около +24 градусов.

Напомним, что народный синоптик обнародовала прогноз погоды по Украине на 31 мая. Наталья Диденко отметила, что весна окончится тепло. Завтра кое-где будет дождь, возможно, даже грозы.