Погода в Украине на 31 мая - где будет теплее всего

Синоптики рассказали, в каких регионах Украины завтра будет теплее всего
В среду, 31 мая, в Украине ожидается переменчивая облачность. Температура воздуха составит около +25 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая погода будет в Украине 31 мая
Дожди с грозами ожидаются:
- на юго-западе;
- в восточной части Украины;
- на Прикарпатье;
- на Закарпатье.
Ветер ожидается северный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +10…+15 градусов, в западных регионах днем будет +20…+25 градусов, в Донецкой и Луганской областях ночью будет +17…+22 градуса, а днем около +18 градусов.
Погода в Киеве и области
В Киевской области ожидается облачность, без осадков. Температура ночью составит +10…+15 градусов, днем +20…+25 градусов. В Киеве ночью ожидается +13…+15 градусов, а днем около +24 градусов.
Напомним, что народный синоптик обнародовала прогноз погоды по Украине на 31 мая. Наталья Диденко отметила, что весна окончится тепло. Завтра кое-где будет дождь, возможно, даже грозы.