Погода в Україні на 31 травня - де буде найтепліше

Синоптики розповіли, у яких регіонах України завтра буде найтепліше
У середу, 31 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря становитиме близько +25 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Яка погода буде в Україні 31 травня
Дощі з грозами очікуються:
- на південному заході;
- у східній частині України;
- на Прикарпатті;
- на Закарпатті.
Вітер очікується північний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +10...+15 градусів, у західних регіонах вдень буде +20...+25 градусів, у Донецькій та Луганській областях вночі буде +17...+22 градуси, а вдень близько +18 градусів.
Погода в Києві та області
На Київщині очікується хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме +10…+15 градусів, удень +20…+25 градусів. У Києві вночі очікується +13...+15 градусів, а вдень близько +24 градуси.
Нагадаємо, що народний синоптик оприлюднила прогноз погоди щодо України на 31 травня. Наталія Діденко наголосила, що весна закінчиться тепло. Завтра подекуди буде дощ, можливо, навіть грози.