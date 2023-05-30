Погода в Україні на 31 травня - де буде найтепліше

Прогноз погоди на 31 травня. Фото: Новини.LIVE

У середу, 31 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря становитиме близько +25 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Дощі з грозами очікуються:

на південному заході;

у східній частині України;

на Прикарпатті;

на Закарпатті.

Вітер очікується північний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +10...+15 градусів, у західних регіонах вдень буде +20...+25 градусів, у Донецькій та Луганській областях вночі буде +17...+22 градуси, а вдень близько +18 градусів.

Карта погоди в Україні на 31 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

На Київщині очікується хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме +10…+15 градусів, удень +20…+25 градусів. У Києві вночі очікується +13...+15 градусів, а вдень близько +24 градуси.

Нагадаємо, що народний синоптик оприлюднила прогноз погоди щодо України на 31 травня. Наталія Діденко наголосила, що весна закінчиться тепло. Завтра подекуди буде дощ, можливо, навіть грози.