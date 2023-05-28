Синоптики рассказали, в каких регионах сегодня будет теплее всего

Киевляне отдыхают на природе. Фото: Новини.LIVE

28 мая на Украине ожидается теплая погода с облачностью. Впрочем, в некоторых регионах могут пройти дожди. Столбики термометров в течение дня в большинстве городов не опустяться ниже +18.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода по Украине

В северных и западных регионах ночью будет +6…+11 градусов, а днем +18…+23 градуса.

На остальной Украине ночью ожидается +11...+16 градусов, а днем +21...+26 градусов.

Карта погоды в Украине на 28 мая. Фото: Укргидрометцентр

Дожди ожидаются:

в Днепропетровской области;

в Кировоградской области;

На остальной Украине — без осадков.

Ветер ожидается на северный, северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Погода в Киевской области и Киеве

По данным синоптиков, в Киевской области ожидается облачность, без осадков.

Ветер северный, 5 — 10 м/с.

Температура в области:

ночью будет +6...+11 градусов,

днем +18...+23 градуса.

В Киеве температура:

ночью будет около +10 градусов,

днем +20…+22 градуса.

Напомним, учёные предусмотрели последствия влияния загрязненного воздуха на здоровье людей. Они пришли к выводу, что из-за болезней, связанных с выбросами мелких твердых частиц в атмосферу, погибнут миллионы людей по всему миру.