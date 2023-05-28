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Синоптики рассказали, в каких регионах сегодня будет теплее всего

28 мая 2023 06:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, в каких регионах сегодня будет теплее всего
Киевляне отдыхают на природе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

28 мая на Украине ожидается теплая погода с облачностью. Впрочем, в некоторых регионах могут пройти дожди. Столбики термометров в течение дня в большинстве городов не опустяться ниже +18.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода по Украине

В северных и западных регионах ночью будет +6…+11 градусов, а днем +18…+23 градуса.

На остальной Украине ночью ожидается +11...+16 градусов, а днем +21...+26 градусов.

Карта погоды в Украине на 28 мая. Фото: Укргидрометцентр

Дожди ожидаются:

  • в Днепропетровской области;
  • в Кировоградской области;

На остальной Украине — без осадков.

Ветер ожидается на северный, северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Погода в Киевской области и Киеве

По данным синоптиков, в Киевской области ожидается облачность, без осадков.

Ветер северный, 5 — 10 м/с.

Температура в области:

  • ночью будет +6...+11 градусов,
  • днем +18...+23 градуса.

В Киеве температура:

  • ночью будет около +10 градусов,
  • днем +20…+22 градуса.

Напомним, учёные предусмотрели последствия влияния загрязненного воздуха на здоровье людей. Они пришли к выводу, что из-за болезней, связанных с выбросами мелких твердых частиц в атмосферу, погибнут миллионы людей по всему миру.

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