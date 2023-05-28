Синоптики рассказали, в каких регионах сегодня будет теплее всего
28 мая на Украине ожидается теплая погода с облачностью. Впрочем, в некоторых регионах могут пройти дожди. Столбики термометров в течение дня в большинстве городов не опустяться ниже +18.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода по Украине
В северных и западных регионах ночью будет +6…+11 градусов, а днем +18…+23 градуса.
На остальной Украине ночью ожидается +11...+16 градусов, а днем +21...+26 градусов.
Дожди ожидаются:
- в Днепропетровской области;
- в Кировоградской области;
На остальной Украине — без осадков.
Ветер ожидается на северный, северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Погода в Киевской области и Киеве
По данным синоптиков, в Киевской области ожидается облачность, без осадков.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура в области:
- ночью будет +6...+11 градусов,
- днем +18...+23 градуса.
В Киеве температура:
- ночью будет около +10 градусов,
- днем +20…+22 градуса.
Напомним, учёные предусмотрели последствия влияния загрязненного воздуха на здоровье людей. Они пришли к выводу, что из-за болезней, связанных с выбросами мелких твердых частиц в атмосферу, погибнут миллионы людей по всему миру.