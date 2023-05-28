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Синоптики розповіли, у яких регіонах сьогодні буде найтепліше

28 травня 2023 06:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, у яких регіонах сьогодні буде найтепліше
Кияни відпочивають на природі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

28 травня в Україні очікується тепла погода з хмарністю. Утім, у деяких регіонах можуть пройти дощі. Стовпчики термометрів протягом дня у більшості міст не опускатимуться нижче +18.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода по Україні

У північних та західних регіонах вночі буде +6…+11 градусів, а вдень +18…+23 градуси.

На решті України вночі очікується +11...+16 градусів, а вдень +21...+26 градусів.

Карта погоди в Україні на 28 травня. Фото: Укргідрометцентр

Дощі очікуються:

  • у Дніпропетровській області;
  • у Кіровоградській області;

На решті України — без опадів.

Вітер очікується на північний, північно-східний, 5 — 10 м/с.

Погода у Київській області та Києві

За даними синоптиків, на Київщині очікується хмарність, без опадів.

Вітер північний, 5 — 10 м/с.

Температура в області:

  • вночі буде +6...+11 градусів,
  • вдень +18...+23 градуси.

У Києві температура:

  • вночі буде близько +10 градусів,
  • вдень +20…+22 градуси.

Нагадаємо, вчені передбачили наслідки впливу забрудненого повітря на здоров'я людей. Вони дійшли висновку, що через хвороби, пов'язані із викидами дрібних твердих частинок в атмосферу, загинуть мільйони людей по всьому світу.

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