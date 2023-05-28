Синоптики розповіли, у яких регіонах сьогодні буде найтепліше
28 травня в Україні очікується тепла погода з хмарністю. Утім, у деяких регіонах можуть пройти дощі. Стовпчики термометрів протягом дня у більшості міст не опускатимуться нижче +18.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода по Україні
У північних та західних регіонах вночі буде +6…+11 градусів, а вдень +18…+23 градуси.
На решті України вночі очікується +11...+16 градусів, а вдень +21...+26 градусів.
Дощі очікуються:
- у Дніпропетровській області;
- у Кіровоградській області;
На решті України — без опадів.
Вітер очікується на північний, північно-східний, 5 — 10 м/с.
Погода у Київській області та Києві
За даними синоптиків, на Київщині очікується хмарність, без опадів.
Вітер північний, 5 — 10 м/с.
Температура в області:
- вночі буде +6...+11 градусів,
- вдень +18...+23 градуси.
У Києві температура:
- вночі буде близько +10 градусів,
- вдень +20…+22 градуси.
Нагадаємо, вчені передбачили наслідки впливу забрудненого повітря на здоров'я людей. Вони дійшли висновку, що через хвороби, пов'язані із викидами дрібних твердих частинок в атмосферу, загинуть мільйони людей по всьому світу.