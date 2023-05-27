Погода в Украине 26 мая

Человек прячется от дождя под зонтиком. Фото: google.com

Сегодня, 27 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Во многих областях синоптики прогнозируют дождь, грозу и шквальный ветер.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 27 мая

Сегодня ночью в западных и юго-восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, а также гроза. Днем по всей территории Украины кроме большинства западных областей умеренные кратковременные грозовые дожди. Синоптики рассказали, что в отдельных районах ожидаются шквалы 15-20 м/с.

Ветер северных направлений, 5-10 м/с.

Температура ночью +11-16°, днем +21-26°. В западных областях ночью +9-14°, днем +17-22°, а в Карпатах ночью +7-12°, днем +10-15°.

Погода в Украине 27 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Синоптики рассказали, что сегодня переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем — кратковременный дождь и гроза.

Ветер северных направлений, 5-10 м/с, во время грозы порывистый.

Температура воздуха в Киеве ночью +13-15°, днем +23-25°; в области – ночью +11-16°, днем +21-26°.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Сегодня по Украине будет проходить холодный атмосферный фронт. Также ожидаются кратковременные дожди, возможны даже грозы.

Температура воздуха около +22-27° в западной части. На крайнем востоке +18-22°.

Напомним, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.