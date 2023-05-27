Погода в Украине 26 мая

Синоптики рассказали, что сегодня Украину зальют дожди
Сегодня, 27 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Во многих областях синоптики прогнозируют дождь, грозу и шквальный ветер.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 27 мая
Сегодня ночью в западных и юго-восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, а также гроза. Днем по всей территории Украины кроме большинства западных областей умеренные кратковременные грозовые дожди. Синоптики рассказали, что в отдельных районах ожидаются шквалы 15-20 м/с.
Ветер северных направлений, 5-10 м/с.
Температура ночью +11-16°, днем +21-26°. В западных областях ночью +9-14°, днем +17-22°, а в Карпатах ночью +7-12°, днем +10-15°.
Прогноз погоды в Киевской области
Синоптики рассказали, что сегодня переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днем — кратковременный дождь и гроза.
Ветер северных направлений, 5-10 м/с, во время грозы порывистый.
Температура воздуха в Киеве ночью +13-15°, днем +23-25°; в области – ночью +11-16°, днем +21-26°.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Сегодня по Украине будет проходить холодный атмосферный фронт. Также ожидаются кратковременные дожди, возможны даже грозы.
Температура воздуха около +22-27° в западной части. На крайнем востоке +18-22°.
Напомним, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.