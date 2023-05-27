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Синоптики розповіли, що сьогодні Україну заллють дощі

27 травня 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 26 травня
Чоловік ховається від дощу під парасолею. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 27 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. В багатьох областях синоптики прогнозують дощ, грозу та шквальний вітер.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 27 травня

Сьогодні вночі у західних та південно-східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, а також гроза. Вдень по всій території України, крім більшості західних областей, помірні короткочасні грозові дощі. Синоптики розповіли, що в окремих районах очікуються шквали 15-20 м/с.

Вітер північних напрямків, 5-10 м/с.

Температура вночі +11-16°, вдень +21-26°. У західних областях вночі +9-14°, вдень +17-22°, а в Карпатах вночі +7-12°, вдень +10-15°.

Погода в Україні 27 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Київській області

Синоптики розповіли, що сьогодні буде мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається, а вдень — короткочасний дощ та гроза. 

Вітер північних напрямків, 5-10 м/с, під час грози поривчастий.

Температура повітря в Києві вночі +13-15°, вдень +23-25°; в області — вночі +11-16°, вдень +21-26°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Сьогодні Україною проходитиме холодний атмосферний фронт. Також очікуються короткочасні дощі, можливі навіть грози. 

Температура повітря близько +22-27° у західній частині. На крайньому сході +18-22°. 

Нагадаємо, що Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.

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