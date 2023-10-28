Погода в Киеве 29 октября — прогноз от Укргидрометцентра

Люди идут по улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве завтра, 29 октября, будет облачная погода, но с прояснениями. Также значительных осадков не ожидается. Детальнее о погоде в столице и регионе читайте в нашем материале.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

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Погода в Киеве 29 октября

В столице в этот день пройдут небольшие дожди.

Ветер ожидается западный — 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — +7...+9 °С;

днем — +12 ... +14 °С.

Температура воздуха в области:

ночью — +4...+9 °С;

днем — +10 ... +15 °С.

Опасные метеорологические явления в городе

В Укргидрометцентре сегодня, 28 октября, предупреждали киевлян и жителей области о непогоде в регионе.

Как известно, в результате урагана погибли два человека, было повалено много деревьев и повреждены некоторые объекты. Поэтому до конца этого дня следует соблюдать осторожность и осмотрительность.

Предупреждение о непогоде в столице. Фото: Укргидрометцентр

Однако синоптики не сообщали об опасности на завтра, 29 октября, поэтому погода должна быть спокойной и комфортной.

Напомним, в Киеве коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия урагана. В настоящее время уже обнаружено 592 поврежденных или поваленных дерева.