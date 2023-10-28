Погода в Киеве 29 октября — прогноз от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали о погоде в Киеве на завтра и ожидать ли опасности
В Киеве завтра, 29 октября, будет облачная погода, но с прояснениями. Также значительных осадков не ожидается. Детальнее о погоде в столице и регионе читайте в нашем материале.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.
Погода в Киеве 29 октября
В столице в этот день пройдут небольшие дожди.
Ветер ожидается западный — 7-12 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — +7...+9 °С;
- днем — +12 ... +14 °С.
Температура воздуха в области:
- ночью — +4...+9 °С;
- днем — +10 ... +15 °С.
Опасные метеорологические явления в городе
В Укргидрометцентре сегодня, 28 октября, предупреждали киевлян и жителей области о непогоде в регионе.
Как известно, в результате урагана погибли два человека, было повалено много деревьев и повреждены некоторые объекты. Поэтому до конца этого дня следует соблюдать осторожность и осмотрительность.
Однако синоптики не сообщали об опасности на завтра, 29 октября, поэтому погода должна быть спокойной и комфортной.
Напомним, в Киеве коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия урагана. В настоящее время уже обнаружено 592 поврежденных или поваленных дерева.
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