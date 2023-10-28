Погода у Києві 29 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру

Люди йдуть по вулиці у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві завтра, 29 жовтня, буде хмарна погода, але з проясненнями. Також значних опадів не очікується. Детальніше про погоду у столиці та регіоні читайте у нашому матеріалі.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

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Погода у Києві 29 жовтня

У столиці в цей день можуть пройти незначні дощі.

Вітер очікується західний — 7-12 м/с.

Температура повітря у Києві:

вночі — +7...+9 °С;

вдень — +12...+14 °С.

Температура повітря в області:

вночі — +4...+9 °С;

вдень — +10...+15 °С.

Небезпечні метеорологічні явища у місті

В Укргідрометцентрі сьогодні, 28 жовтня, попереджали киян та жителів області про негоду в регіоні.

Як відомо, внаслідок буревію загинуло двоє людей, було повалено багато дерев та пошкоджено деякі об'єкти. Тому до кінця цього дня варто бути обережними та обачними.

Попередження про негоду у столиці. Фото: Укргідрометцентр

Проте синоптики не повідомляли про небезпеку на завтра, 29 жовтня, тому погода має бути спокійною та комфортною.

Нагадаємо, у Києві комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки буревію. Наразі вже виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева.