Погода у Києві 29 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли про погоду у Києві на завтра та чи очікувати небезпеку
У Києві завтра, 29 жовтня, буде хмарна погода, але з проясненнями. Також значних опадів не очікується. Детальніше про погоду у столиці та регіоні читайте у нашому матеріалі.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
Погода у Києві 29 жовтня
У столиці в цей день можуть пройти незначні дощі.
Вітер очікується західний — 7-12 м/с.
Температура повітря у Києві:
- вночі — +7...+9 °С;
- вдень — +12...+14 °С.
Температура повітря в області:
- вночі — +4...+9 °С;
- вдень — +10...+15 °С.
Небезпечні метеорологічні явища у місті
В Укргідрометцентрі сьогодні, 28 жовтня, попереджали киян та жителів області про негоду в регіоні.
Як відомо, внаслідок буревію загинуло двоє людей, було повалено багато дерев та пошкоджено деякі об'єкти. Тому до кінця цього дня варто бути обережними та обачними.
Проте синоптики не повідомляли про небезпеку на завтра, 29 жовтня, тому погода має бути спокійною та комфортною.
Нагадаємо, у Києві комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки буревію. Наразі вже виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева.
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