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Синоптики розповіли про погоду у Києві на завтра та чи очікувати небезпеку

28 жовтня 2023 16:17
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Києві 29 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру
Люди йдуть по вулиці у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У Києві завтра, 29 жовтня, буде хмарна погода, але з проясненнями. Також значних опадів не очікується. Детальніше про погоду у столиці та регіоні читайте у нашому матеріалі.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

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Погода у Києві 29 жовтня

У столиці в цей день можуть пройти незначні дощі.

Вітер очікується західний — 7-12 м/с.

Температура повітря у Києві:

  • вночі — +7...+9 °С;
  • вдень — +12...+14 °С.

Температура повітря в області:

  • вночі — +4...+9 °С;
  • вдень — +10...+15 °С.

Небезпечні метеорологічні явища у місті

В Укргідрометцентрі сьогодні, 28 жовтня, попереджали киян та жителів області про негоду в регіоні. 

Як відомо, внаслідок буревію загинуло двоє людей, було повалено багато дерев та пошкоджено деякі об'єкти. Тому до кінця цього дня варто бути обережними та обачними. 

наслідки негоди у столиці
Попередження про негоду у столиці. Фото: Укргідрометцентр

Проте синоптики не повідомляли про небезпеку на завтра, 29 жовтня, тому погода має бути спокійною та комфортною. 

Нагадаємо, у Києві комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки буревію. Наразі вже виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева.

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