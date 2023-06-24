Прогноз погоды в Украине 25 июня

Синоптики рассказали, какие регионы завтра накроют дожди
Завтра, 25 июня, в Украине ожидается теплая погода. Однако некоторые регионы могут накрыть дожди, местами даже пройдет град.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 25 июня
Следовательно, в Украине будет тепло и облачно с прояснениями.
В западных, центральных и южных областях пройдут кратковременные дожди и грозы, возможен град и сильные порывы ветра.
Температура воздуха:
- ночью +15 +20°С;
- днем +20 +25°С.
Погода в Киеве 25 июня
В Киеве в воскресенье днем пройдут дожди с грозами.
Температура воздуха:
- ночью +18 +20°С;
- днем +23 +25°С.
Опасные метеорологические явления
Также в Укргидрометцентре предупреждают о возможных опасных метеорологических явлениях.
"25 июня в Украине грозы, в центральных, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской областях днем град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам народного синоптика, 25 июня в Украине ожидается теплая и комфортная погода. Однако практически по всей территории могут пройти кратковременные дожди, возможны грозы и порывы ветра.
Температура воздуха днем достигнет +25 +30°С.
Погода в Киеве от Наталки Диденко
В воскресенье, 25 июня, в столице жары не будет. Ожидается дождь и гроза.
Температура воздуха будет днем +25°С.
Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.