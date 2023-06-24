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Синоптики рассказали, какие регионы завтра накроют дожди

24 июня 2023 20:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 25 июня
Люди под дождем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 25 июня, в Украине ожидается теплая погода. Однако некоторые регионы могут накрыть дожди, местами даже пройдет град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 25 июня

Следовательно, в Украине будет тепло и облачно с прояснениями.

В западных, центральных и южных областях пройдут кратковременные дожди и грозы, возможен град и сильные порывы ветра.

Температура воздуха:

  • ночью +15 +20°С;
  • днем +20 +25°С.

 

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Погода в Украине 25 июня. Фото: скриншот

Погода в Киеве 25 июня

В Киеве в воскресенье днем пройдут дожди с грозами.

Температура воздуха:

  • ночью +18 +20°С;
  • днем +23 +25°С.
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Погода в Киеве 25 июня. Фото: скриншот

Опасные метеорологические явления

Также в Укргидрометцентре предупреждают о возможных опасных метеорологических явлениях.

"25 июня в Украине грозы, в центральных, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской областях днем град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

 

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Опасные метеорологические явления 25 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика, 25 июня в Украине ожидается теплая и комфортная погода. Однако практически по всей территории могут пройти кратковременные дожди, возможны грозы и порывы ветра.

Температура воздуха днем достигнет +25 +30°С.

Погода в Киеве от Наталки Диденко

В воскресенье, 25 июня, в столице жары не будет. Ожидается дождь и гроза. 

Температура воздуха будет днем +25°С.

Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

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