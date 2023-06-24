Прогноз погоди в Україні 25 червня

Люди під дощем. Фото: google

Завтра, 25 червня, в Україні очікується тепла погода. Однак, деякі регіони можуть накрити дощі, подекуди навіть пройде град.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 25 червня

Відтак, в Україні буде тепло та хмарно з проясненнями.

У західних, центральних та південних областях пройдуть короткочасні дощі та грози, можливий град та сильні пориви вітру.

Температура повітря:

вночі +15 +20°С;

вдень +20 +25°С.

Погода в Україні 25 червня. Фото: скриншот

Погода у Києві 25 червня

У Києві в неділю вдень можуть бути дощі з грозами.

Температура повітря:

вночі +18 +20°С;

вдень +23 +25°С.

Погода у Києві 25 червня. Фото: скриншот

Небезпечні метеорологічні явища

Також в Укргідрометцентрі попереджують про можливі небезпечні метеорологічні явища.

"25 червня в Україні грози, у центральних, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській областях вдень подекуди град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Небезпечні метеорологічні явища 25 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині, 25 червня в Україні очікується тепла та комфортна погода. Однак, практично по всій території можуть пройти короткочасні дощі, можливі грози та пориви вітру.

Температура повітря вдень сягне +25 +30°С.

Погода в Києві від Наталки Діденко

У неділю, 25 червня, у столиці спеки не буде. Очікується дощ та гроза.

Температура повітря вдень буде +25°С.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців про різку зміну погоди.