Прогноз погоди в Україні 25 червня

Синоптики розповіли, які регіони завтра накриють дощі
Завтра, 25 червня, в Україні очікується тепла погода. Однак, деякі регіони можуть накрити дощі, подекуди навіть пройде град.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 25 червня
Відтак, в Україні буде тепло та хмарно з проясненнями.
У західних, центральних та південних областях пройдуть короткочасні дощі та грози, можливий град та сильні пориви вітру.
Температура повітря:
- вночі +15 +20°С;
- вдень +20 +25°С.
Погода у Києві 25 червня
У Києві в неділю вдень можуть бути дощі з грозами.
Температура повітря:
- вночі +18 +20°С;
- вдень +23 +25°С.
Небезпечні метеорологічні явища
Також в Укргідрометцентрі попереджують про можливі небезпечні метеорологічні явища.
"25 червня в Україні грози, у центральних, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській областях вдень подекуди град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За словами народної синоптикині, 25 червня в Україні очікується тепла та комфортна погода. Однак, практично по всій території можуть пройти короткочасні дощі, можливі грози та пориви вітру.
Температура повітря вдень сягне +25 +30°С.
Погода в Києві від Наталки Діденко
У неділю, 25 червня, у столиці спеки не буде. Очікується дощ та гроза.
Температура повітря вдень буде +25°С.
Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців про різку зміну погоди.