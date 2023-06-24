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Синоптики розповіли, які регіони завтра накриють дощі

24 червня 2023 20:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 25 червня
Люди під дощем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 25 червня, в Україні очікується тепла погода. Однак, деякі регіони можуть накрити дощі, подекуди навіть пройде град. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко

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Погода в Україні 25 червня

Відтак, в Україні буде тепло та хмарно з проясненнями. 

У західних, центральних та південних областях пройдуть короткочасні дощі та грози, можливий град та сильні пориви вітру. 

Температура повітря:

  • вночі +15 +20°С;
  • вдень +20 +25°С.

 

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Погода в Україні 25 червня. Фото: скриншот

Погода у Києві 25 червня

У Києві в неділю вдень можуть бути дощі з грозами. 

Температура повітря:

  • вночі +18 +20°С;
  • вдень +23 +25°С.
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Погода у Києві 25 червня. Фото: скриншот

Небезпечні метеорологічні явища

Також в Укргідрометцентрі попереджують про можливі небезпечні метеорологічні явища. 

"25 червня в Україні грози, у центральних, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській областях вдень подекуди град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні. 

 

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Небезпечні метеорологічні явища 25 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині, 25 червня в Україні очікується тепла та комфортна погода. Однак, практично по всій території можуть пройти короткочасні дощі, можливі грози та пориви вітру. 

Температура повітря вдень сягне +25 +30°С.

Погода в Києві від Наталки Діденко

У неділю, 25 червня, у столиці спеки не буде. Очікується дощ та гроза. 

Температура повітря вдень буде +25°С. 

Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців про різку зміну погоди. 

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