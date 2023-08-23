Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики рассказали, какие области Украины завтра "накроет" безжалостная жара arrow

Синоптики рассказали, какие области Украины завтра "накроет" безжалостная жара

23 августа 2023 22:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 24 августа от Метеопрога
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 24 августа, будет тепло и солнечно. На День Независимости жара будет набирать обороты.

Об этом сообщает Метеопрог.

Читайте также:

Погода от Метеопрог 24 августа

По словам синоптиков, во всех регионах Украины будет тепло и жарко. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +33 градусов.

Погода в Украине. Скриншот: Метеопрог

Температура воздуха

На севере страны температура воздуха будет составлять преимущественно +24+29 градусов.

В западных областях температура воздуха будет колебаться от +25 до +31 градуса.

В центре Украины тоже будет держаться жаркая температура — +27+30 градусов.

На востоке ожидается +29 градусов.

В свою очередь в южных регионах Украины температура воздуха будет достигать +31+33 градусов.

Напомним, завтра, 24 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых частях страны будут идти дожди и грозы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Украинская народная культурная дипломатия: в США начали празднование Дня Независимости Украины

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз