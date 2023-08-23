Прогноз погоды в Украине на 24 августа от Метеопрога

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине завтра, 24 августа, будет тепло и солнечно. На День Независимости жара будет набирать обороты.

Об этом сообщает Метеопрог.

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Погода от Метеопрог 24 августа

По словам синоптиков, во всех регионах Украины будет тепло и жарко. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +33 градусов.

Погода в Украине. Скриншот: Метеопрог

Температура воздуха

На севере страны температура воздуха будет составлять преимущественно +24+29 градусов.

В западных областях температура воздуха будет колебаться от +25 до +31 градуса.

В центре Украины тоже будет держаться жаркая температура — +27+30 градусов.

На востоке ожидается +29 градусов.

В свою очередь в южных регионах Украины температура воздуха будет достигать +31+33 градусов.

Напомним, завтра, 24 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых частях страны будут идти дожди и грозы.