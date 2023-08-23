Прогноз погоды в Украине на 24 августа от Метеопрога

Синоптики рассказали, какие области Украины завтра "накроет" безжалостная жара
В Украине завтра, 24 августа, будет тепло и солнечно. На День Независимости жара будет набирать обороты.
Об этом сообщает Метеопрог.
Погода от Метеопрог 24 августа
По словам синоптиков, во всех регионах Украины будет тепло и жарко. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +33 градусов.
Температура воздуха
На севере страны температура воздуха будет составлять преимущественно +24+29 градусов.
В западных областях температура воздуха будет колебаться от +25 до +31 градуса.
В центре Украины тоже будет держаться жаркая температура — +27+30 градусов.
На востоке ожидается +29 градусов.
В свою очередь в южных регионах Украины температура воздуха будет достигать +31+33 градусов.
Напомним, завтра, 24 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых частях страны будут идти дожди и грозы.