Прогноз погоди в Україні на 24 серпня від Метеопрог

Синоптики розповіли, які області України завтра "накриє" безжальна спека
В Україні, завтра, 24 серпня, буде тепло та сонячно. На День Незалежності спека набиратиме обертів.
Про це повідомляє Метеопрог.
Погода від Метеопрог 24 серпня
За словами синоптиків, в усіх регіонах України буде тепло і спекотно. Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +33 градусів.
Температура повітря
На півночі країни температура повітря становитиме переважно +24+29 градусів.
В західних областях температура повітря коливатиметься від +25 до +31 градуса.
В центрі України теж буде триматися спекотна температура — +27+30 градусів.
На сході очікується до +29 градусів.
Своєю чергою у південних регіонах України температура повітря сягатиме +31+33 градусів.
Нагадаємо, завтра, 24 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких частинах країни будуть дощі та грози.