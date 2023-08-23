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Синоптики розповіли, які області України завтра "накриє" безжальна спека

23 серпня 2023 22:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 24 серпня від Метеопрог
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні, завтра, 24 серпня, буде тепло та сонячно. На День Незалежності спека набиратиме обертів.

Про це повідомляє Метеопрог.

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Погода від Метеопрог 24 серпня 

За словами синоптиків, в усіх регіонах України буде тепло і спекотно. Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +33 градусів. 

Погода в Україні. Скриншот: Метеопрог

Температура повітря

На півночі країни температура повітря становитиме переважно +24+29 градусів. 

В західних областях температура повітря коливатиметься від +25 до +31 градуса. 

В центрі України теж буде триматися спекотна температура — +27+30 градусів.

На сході очікується до +29 градусів. 

Своєю чергою у південних регіонах України температура повітря сягатиме +31+33 градусів.  

Нагадаємо, завтра, 24 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких частинах країни будуть дощі та грози.

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