Прогноз погоди в Україні на 24 серпня від Метеопрог

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні, завтра, 24 серпня, буде тепло та сонячно. На День Незалежності спека набиратиме обертів.

Про це повідомляє Метеопрог.

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Погода від Метеопрог 24 серпня

За словами синоптиків, в усіх регіонах України буде тепло і спекотно. Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +33 градусів.

Погода в Україні. Скриншот: Метеопрог

Температура повітря

На півночі країни температура повітря становитиме переважно +24+29 градусів.

В західних областях температура повітря коливатиметься від +25 до +31 градуса.

В центрі України теж буде триматися спекотна температура — +27+30 градусів.

На сході очікується до +29 градусів.

Своєю чергою у південних регіонах України температура повітря сягатиме +31+33 градусів.

Нагадаємо, завтра, 24 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких частинах країни будуть дощі та грози.