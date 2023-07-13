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Синоптики рассказали, какие области сегодня зальют дожди

13 июля 2023 05:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 13 июля.
Женщина идет под зонтиком в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 13 июля, в Украине будет преобладать переменная облачность. В некоторых областях будут идти дожди с грозами.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 13 июля

Синоптики рассказали, что сегодня в западных регионах и Винницкой и Житомирской областях будут дожди с грозами. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер будет юго-западный с переходом на западе и севере страны на северо-западный +7-12 м/с.

Температура ночью составит +12-17 °C, на юге Украины — до +20 °C. Днем будет +26-31 °C, в Одесской области будет до +35 °C, на западе и востоке +22-27 °C.

Погода в Украине 13 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Сегодня в Киеве и области будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается.

Ветер юго-западный с переходом на западе и севере страны на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет +12-17 °C, днем — +26-31 °C. Температура воздуха в Киеве ночью — +15-17 °C, днем — около +30 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, сегодня в течение дня максимальная температура воздуха будет +25-30 °C, а на юге ожидается до +32 °C.

Прохладнее всего будет в западных областях, особенно в прикарпатском регионе. По словам Диденко, там ожидается +19-23 °C.

Дожди и грозы будут сегодня в западных областях. Днем и вечером осадки "дойдут" в большинство центральных регионов, Житомирской, Киевской, Черниговской и Одесской областей.

"В прикарпатских областях и кое-где в центре — внимание! — вероятны сильные ливни, град и шквалы", — предупреждает народный синоптик.

На востоке страны, в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также в Крыму осадков не ожидается.

Источник: Наталья Диденко

Напомним, что, по информации синоптиков, 12-15 июля в отдельных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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