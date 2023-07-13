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Синоптики розповіли, які області сьогодні заллють дощі

13 липня 2023 05:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 13 липня
Жінка йде під парасолею у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 13 липня, в Україні буде переважати мінлива хмарність. У деяких областях йтимуть дощі з грозами.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 13 липня

Синоптики розповіли, що сьогодні в західних регіонах та у Вінницькій і Житомирській областях будуть дощі з грозами. На решті території опадів не очікується.

Вітер буде південно-західний з переходом на заході та півночі країни на північно-західний, +7-12 м/с.

Температура вночі становитиме +12-17 °C, на півдні України — до +20 °C. Вдень буде +26-31 °C, в Одеській області буде до +35 °C, на заході та сході +22-27 °C.

Погода в Україні 13 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

Сьогодні в Києві та області переважатиме мінлива хмарність, опадів не очікується. 

Вітер південно-західний з переходом на заході та півночі країни на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме +12-17 °C, вдень — +26-31 °C. Температура повітря у Києві вночі — +15-17 °C, вдень — близько +30 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні упродовж дня максимальна температура повітря буде +25-30 °C, а на півдні очікується до +32 °C.

Найпрохолодніше буде в західних областях, особливо в прикарпатському регіоні. За словами Діденко, там очікується до +19-23°C. 

Дощі, а також грози будуть сьогодні в західних областях. Вдень та ввечері опади "дійдуть" до більшості центральних регіонів, Житомирської, Київської, Чернігівської та Одеської областей. 

"В прикарпатських областях та подекуди в центрі — увага!  ймовірні сильні зливи, град та шквали", — попереджає народна синоптикиня.

На сході країни, в Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, а також в Криму опадів не передбачається.

Джерело: Наталка Діденко

Нагадаємо, що за інформацією синоптиків, 12-15 липня в окремих областях буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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