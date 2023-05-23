Синоптики рассказали, какие города Украины сегодня зальют дожди
Сегодня, 23 мая, ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура ночью будет +11-16 градусов, а днем до +20 градусов тепла.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 23 мая
Сегодня в восточных, центральных регионах, а также в Сумской области ожидаются дожди.
"Днем в Украине, кроме западных и Житомирской областей, умеренные кратковременные дожди, местами грозы, в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды в Киевской области
Сегодня в Киевской области предполагается умеренный дождь.
Температура воздуха в Киеве составляет ночью +12-14 градусов, а днем +22-24 градуса.
В Киевской области температура ночью +11-16 градусов, а днем +20-25.
Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко
"23 мая в большинстве областей Украины дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +20-25 градусов. Разве что на северо-востоке и на побережьях морей местами +18-21 градус", — прогнозирует Диденко.
По ее словам, дожди, иногда с грозами, предполагаются сегодня повсюду, кроме западных областей, там преимущественно солнечно, лишь в Карпатах вероятность небольших осадков.
Напомним, что 23-25 мая ожидается повышенная пожарная опасность по всей Украине, кроме Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.