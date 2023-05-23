Кияне с зонтиками гуляют под дождем в парке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 мая, ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура ночью будет +11-16 градусов, а днем ​​до +20 градусов тепла.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 23 мая

Сегодня в восточных, центральных регионах, а также в Сумской области ожидаются дожди.

"Днем в Украине, кроме западных и Житомирской областей, умеренные кратковременные дожди, местами грозы, в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с.

Карта погоды на 23 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Сегодня в Киевской области предполагается умеренный дождь.

Температура воздуха в Киеве составляет ночью +12-14 градусов, а днем ​​+22-24 градуса.

В Киевской области температура ночью +11-16 градусов, а днем ​​+20-25.

Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко

"23 мая в большинстве областей Украины дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +20-25 градусов. Разве что на северо-востоке и на побережьях морей местами +18-21 градус", — прогнозирует Диденко.

По ее словам, дожди, иногда с грозами, предполагаются сегодня повсюду, кроме западных областей, там преимущественно солнечно, лишь в Карпатах вероятность небольших осадков.

Напомним, что 23-25 ​​мая ожидается повышенная пожарная опасность по всей Украине, кроме Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.