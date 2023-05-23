Київляни з парасольками гуляють під дощем у парку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 травня, очікується похмура погода із проясненнями. Температура вночі становитиме +11-16 градусів, а вдень до +20 градусів тепла.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 23 травня

Сьогодні у східних, центральних регіонах, а також на Сумщині очікуються дощі.

"Вдень в Україні, окрім західних та Житомирської областей, помірні короткочасні дощі, місцями грози, у південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.

Карта погоди на 23 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

Сьогодні на Київщині передбачається помірний дощ.

Температура повітря в Києві становить вночі +12-14 градусів, а вдень +22-24 градуси.

У Київській області температура вночі +11-16 градусів, а вдень +20-25.

Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко

"23 травня у більшості областей України денна температура повітря коливатиметься в межах +20-25 градусів. Хіба що на північному сході та на узбережжях морів місцями +18-21 градус", — прогнозує Діденко.

За її словами, дощі, подекуди з грозами, передбачаються сьогодні повсюди, окрім західних областей, там переважно сонячно, лише в Карпатах ймовірність невеликих опадів.

Нагадаємо, що 23-25 ​​травня очікується підвищена пожежна небезпека по всій Україні крім Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.