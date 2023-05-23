Синоптики розповіли, які міста України сьогодні заллють дощі
Сьогодні, 23 травня, очікується похмура погода із проясненнями. Температура вночі становитиме +11-16 градусів, а вдень до +20 градусів тепла.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 23 травня
Сьогодні у східних, центральних регіонах, а також на Сумщині очікуються дощі.
"Вдень в Україні, окрім західних та Житомирської областей, помірні короткочасні дощі, місцями грози, у південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.
Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.
Прогноз погоди на Київщині
Сьогодні на Київщині передбачається помірний дощ.
Температура повітря в Києві становить вночі +12-14 градусів, а вдень +22-24 градуси.
У Київській області температура вночі +11-16 градусів, а вдень +20-25.
Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко
"23 травня у більшості областей України денна температура повітря коливатиметься в межах +20-25 градусів. Хіба що на північному сході та на узбережжях морів місцями +18-21 градус", — прогнозує Діденко.
За її словами, дощі, подекуди з грозами, передбачаються сьогодні повсюди, окрім західних областей, там переважно сонячно, лише в Карпатах ймовірність невеликих опадів.
Нагадаємо, що 23-25 травня очікується підвищена пожежна небезпека по всій Україні крім Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.