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Грози, але не скрізь: синоптики розповіли про погоду на завтра

22 травня 2023 16:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 23 травня - де стоїть очікується дощі з грозами
Прогноз погоди в Україні на 23 травня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні, у вівторок, 23 травня очікується похмура погода із проясненнями. Температура вночі становитиме +11…+16 градусів, а вдень до 20 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Дощі очікуються:

  • у східних регіонах;
  • центральних;
  • Сумської області;
  • у Київській області.

"Вдень в Україні, окрім західних та Житомирської областей, помірні короткочасні дощі, місцями грози, у південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.

Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області температура повітря вночі становитиме 11-16 градусів тепла, а вдень +20…+25 градусів. У Києві вночі очікується +12...+14 градусів, а вдень +22...+24 градуси.

Погода в Україні на 23 травня
Карта погоди на 23 травня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека

Синоптики попередили, що 23-25 ​​травня очікується підвищена пожежна небезпека:

  • у Київській області;
  • по всій Україні крім Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Пожежна небезпека
Пожежна небезпека 23-25 ​​травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Одесі та попереджають про перший рівень небезпеки. Вдень 22 травня очікується гроза та шквал вітру 15-20 м/с.

У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — через сильний поривчастий вітер можливе падіння гілок і кабелів.

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