Погода в Україні на 23 травня - де стоїть очікується дощі з грозами

Грози, але не скрізь: синоптики розповіли про погоду на завтра
В Україні, у вівторок, 23 травня очікується похмура погода із проясненнями. Температура вночі становитиме +11…+16 градусів, а вдень до 20 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Яка погода очікується в Україні 23 травня
Дощі очікуються:
- у східних регіонах;
- центральних;
- Сумської області;
- у Київській області.
"Вдень в Україні, окрім західних та Житомирської областей, помірні короткочасні дощі, місцями грози, у південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с", — йдеться у повідомленні.
Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.
У Київській області температура повітря вночі становитиме 11-16 градусів тепла, а вдень +20…+25 градусів. У Києві вночі очікується +12...+14 градусів, а вдень +22...+24 градуси.
Пожежна небезпека
Синоптики попередили, що 23-25 травня очікується підвищена пожежна небезпека:
- у Київській області;
- по всій Україні крім Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Нагадаємо, що синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Одесі та попереджають про перший рівень небезпеки. Вдень 22 травня очікується гроза та шквал вітру 15-20 м/с.
У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — через сильний поривчастий вітер можливе падіння гілок і кабелів.