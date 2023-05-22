Погода в Украине на 23 мая - где стоит ожидает дожди с грозами

Грозы, но не везде: синоптики рассказали про погоду на завтра
В Украине, во вторник, 23 мая ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура ночью составит +11…+16 градусов, а днем до 20 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая погода ожидается в Украине 23 мая
Дожди ожидаются:
- в восточных регионах;
- центральных;
- Сумской области;
- в Киевской области.
"Днем в Украине, кроме западных и Житомирской областей, умеренные кратковременные дожди, местами грозы, в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Ветер ожидается северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.
В Киевской области температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла, а днем +20…+25 градусов. В Киеве ночью ожидается +12…+14 градусов, а днем +22…+24 градусов.
Пожарная опасность
Синоптики предупредили, что 23-25 мая ожидается повышенная пожарная опасность:
- в Киевской области;
- по всей Украине кроме Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
Напомним, что синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Одессе и предупреждают о первом уровне опасности. Днем 22 мая ожидается гроза и шквал ветра 15-20 м/с.
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.