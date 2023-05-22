Погода в Украине на 23 мая - где стоит ожидает дожди с грозами

Прогноз погоды в Украине на 23 мая. Фото: Новини.LIVE

В Украине, во вторник, 23 мая ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура ночью составит +11…+16 градусов, а днем до 20 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Дожди ожидаются:

в восточных регионах;

центральных;

Сумской области;

в Киевской области.

"Днем в Украине, кроме западных и Житомирской областей, умеренные кратковременные дожди, местами грозы, в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью составит 11-16 градусов тепла, а днем +20…+25 градусов. В Киеве ночью ожидается +12…+14 градусов, а днем +22…+24 градусов.

Карта погоды на 23 мая. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность

Синоптики предупредили, что 23-25 мая ожидается повышенная пожарная опасность:

в Киевской области;

по всей Украине кроме Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ​ .

Пожарная опасность в Украине 23-25 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Одессе и предупреждают о первом уровне опасности. Днем 22 мая ожидается гроза и шквал ветра 15-20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.