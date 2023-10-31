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Синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в первый день ноября

31 октября 2023 20:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 1 ноября — синоптики обещают похождение
Люди прячутся под зонтиками от непогоды. Фото: echolive.ie
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Первый день ноября придет в Украину с дождливой погодой. Украинцев ожидает легкая прохлада и переменная облачность. Столбики термометра остановятся на деле +15 градусов.

Об этом сообщает Meta.Погода.

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Погода в Украине 1 ноября. Фото: Meta.

Погода в Украине 1 ноября

В среду, 1 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что ночью в западной, Винницкой и Житомирской областях, а днем во всех регионах дожди.

Кроме того, ветер будет южный с переходом на северо-западный и порывами 7-12 м/с, а в западных областях местами порывы возможны до 15-20 м/с.

погода
Погода в Украине ночью 1 ноября. Фото: Meta.

Температура ночью +7...+12°C, на юге страны до +15°C, днем в западных, северных и большинстве центральных областей +11...+16°C, на остальной территории +15...+20 °C.

Как погода будет меняться в течение дня

Ночь первого ноября будет относительно теплой. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+14°C.

погода
Погода в Украине по состоянию на 02:00 1 ноября. Фото: Meteopost

Утром 1 ноября существенное похождение будет наблюдаться только в западных регионах Украины с теспературой от 0 до +8°C

погода
Погода в Украине по состоянию на 08:00 1 ноября. Фото: Meteopost

Днем погода будет относительно теплой в большинстве регионов Украины. Температура воздуха будет составлять от +14...+19°C.

погода
Погода в Украине по состоянию на 14:00 1 ноября. Фото: Meteopost

Вечером 1 ноября ожидается существенное похолодание. В Западных регионах температура воздуха будет колебаться от 0 до +5°C.

погода
Погода в Украине по состоянию на 20:00 1 ноября. Фото: Meteopost

Напомним, в среду, 1 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что ночью в западной, Винницкой и Житомирской областях, а днем во всех регионах дожди. Кроме того, ветер будет южный с переходом на северо-западный и порывами 7-12 м/с, а в западных областях местами порывы возможны до 15-20 м/с.

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