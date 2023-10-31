Погода в Україні 1 листопада — синоптики обіцяють похоходання

Синоптики розповіли, яка погода очікує на українців у перший день листопада
Перший день листопада прийде в Україну з дощовою погодою. Українців очікує легка прохолода та мінлива хмарність. Стовпчики термометра зупиняться на поділці +15 градусів.
Про це повідомляє Meta.Погода.
Погода в Україні 1 листопада
У середу, 1 листопада, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують, що вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а вдень у всіх регіонах дощі.
Окрім того, вітер буде південний з переходом на північно-західний та поривами 7-12 м/с, а в західних областях місцями пориви можливі аж до 15-20 м/с.
Температура вночі +7...+12°C, на півдні країни до +15°C, вдень у західних, північних та більшості центральних областей +11...+16°C, на решті території +15...+20°C.
Як погода змінюватиметься протягом дня
Ніч першого листопада буде відносно теплою. Температура повітря коливатиметься в межах +11...+14 °C.
Вранці першого листопада суттєве похоходання спостерігатиметься лише в західних регіонах України з теспературою від 0 до +8°C
Вдень погода буде відносно теплою в більшості регіонів України. Температура повітря складатиме від +14...+19°C.
Увечері першого листопада очікується суттєве похолодання. В Західних регіонах температура повітря коливатиметься від 0 до +5°C.
Нагадаємо, у середу, 1 листопада, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують, що вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а вдень у всіх регіонах дощі. Окрім того, вітер буде південний з переходом на північно-західний та поривами 7-12 м/с, а в західних областях місцями пориви можливі аж до 15-20 м/с.
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