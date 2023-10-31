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Синоптики розповіли, яка погода очікує на українців у перший день листопада

31 жовтня 2023 20:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 1 листопада — синоптики обіцяють похоходання
Люди ховаються під парасолями від негоди. Фото: echolive.ie
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Перший день листопада прийде в Україну з дощовою погодою. Українців очікує легка прохолода та мінлива хмарність. Стовпчики термометра зупиняться на поділці +15 градусів.

Про це повідомляє Meta.Погода.

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Погода в Україні 1 листопада. Фото: Meta.Погода

Погода в Україні 1 листопада

У середу, 1 листопада, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують, що вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а вдень у всіх регіонах  дощі.

Окрім того, вітер буде південний з переходом на північно-західний та поривами 7-12 м/с, а в західних областях місцями пориви можливі аж до 15-20 м/с.

погода
Погода в Україні вночі 1 листопада. Фото: Meta.Погода

Температура вночі +7...+12°C, на півдні країни до +15°C, вдень у західних, північних та більшості центральних областей +11...+16°C, на решті території +15...+20°C.

Як погода змінюватиметься протягом дня

Ніч першого листопада буде відносно теплою. Температура повітря коливатиметься в межах +11...+14 °C.

погода
Погода в Україні станом на 02.00 1 листопада. Фото: Meteopost

Вранці першого листопада суттєве похоходання спостерігатиметься лише в західних регіонах України з теспературою від 0 до +8°C

погода
Погода в Україні станом на 08.00 1 листопада. Фото: Meteopost

Вдень погода буде відносно теплою в більшості регіонів України. Температура повітря складатиме від +14...+19°C.

погода
Погода в Україні станом на 14.00 1 листопада. Фото: Meteopost

Увечері першого листопада очікується суттєве похолодання. В Західних регіонах температура повітря коливатиметься від 0 до +5°C.

погода
Погода в Україні станом на 20.00 1 листопада. Фото: Meteopost

Нагадаємо, у середу, 1 листопада, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують, що вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а вдень у всіх регіонах  дощі. Окрім того, вітер буде південний з переходом на північно-західний та поривами 7-12 м/с, а в західних областях місцями пориви можливі аж до 15-20 м/с.

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