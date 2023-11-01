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Синоптики рассказали, какая погода ожидает одесситов завтра

1 ноября 2023 16:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра.
Люди гуляют на пляже. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 2 ноября, в Одессе ожидается преимущественно пасмурная и влажная погода. Синоптики прогнозируют стремительный спад температуры, так что столбики термометра покажут не более +14. В то же время осадков не ожидается, однако утром возможен туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром ожидается облачная погода с прояснениями, местами туман. Температура будет составлять +11…+14 °C. Ветер северный до 2,7 м/с.

День: ожидается преимущественно облачная погода. Температура составит около +14 °C. Ветер восточный — 3,3 м/с.

Вечер: к вечеру синоптики прогнозируют относительно теплую погоду. Температура воздуха снизится до +12 °C. Ветер восточный — до 3,7 м/с.

Восход солнца: 2 ноября солнце взойдет в 06:39.
Закат: 2 ноября солнце будет заходить в 16:41.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 2 минуты.

Погода в Украине

Погода в Украине в четверг, 2 ноября, будет облачным. Преимущественно без осадков, в некоторых восточных и северных областях ожидается дождь. Температура воздуха несколько снизится, в среднем будет +11 ºС.

По прогнозу Укргидрометцентра, 2 ноября
ночью и утром в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях пройдут дожди. Ожидается переменная облачность на всей территории Украины.

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