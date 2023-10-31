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Слід взяти парасольку — синоптики попередили про зміну погоди в Одесі

31 жовтня 2023 16:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра
Туман та дощ в Одесі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Листопад в Одесі почнеться з хмарної та вітряної погоди. Ближче до обіду можливий дощ, проте синоптики прогнозують досить теплий день. Стовпчики термометра підіймуться до +19 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Зранку небо вкрите хмарами, також місцями буде туман. Температура становитиме +13…+19 °C. Вітер північно-західний — до 6,1 м/с.

День: Очікується переважно хмарна, синоптики прогнозують дощ. Температура становитиме близько +17 °C. Вітер південний — 4,9 м/с. 

Вечір: На вечір синоптики прогнозують також теплу погоду. Температура повітря знизиться до +15 °C, дощ майже закінчиться. Вітер південний — до 4,8 м/с.

Схід сонця: 1 листопада сонце зійде о 06:38.
Захід сонця: 1 листопада сонце заходитиме о 16:43.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 5 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

У середу, 1 листопада, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують, що вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, а вдень у всіх регіонах  дощі. Окрім того, вітер буде південний з переходом на північно-західний та поривами 7-12 м/с, а в західних областях місцями пориви можливі аж до 15-20 м/с.

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