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Следует взять зонтик — синоптики предупредили об изменении погоды в Одессе

31 октября 2023 16:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра.
Туман в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Ноябрь в Одессе начнется с облачной погоды. Ближе к обеду возможен дождь, однако синоптики прогнозируют достаточно теплый день. Столбики термометра поднимутся до +19 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: Утром будет идти дождь. Температура составит +13…+19 °C. Ветер северо-западный — до 6,1 м/с.

День: Ожидается преимущественно облачно, синоптики прогнозируют дождь. Температура составит около +17 °C. Ветер южный — 4,9 м/с.

Вечер: На вечер синоптики прогнозируют также теплую погоду. Температура воздуха снизится до +15 °C, дождь почти закончится. Ветер южный — до 4,8 м/с.

Восход солнца: 1 ноября солнце взойдет в 06:38.
Закат: 1 ноября солнце будет заходить в 16:43.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 5 минут.

Прогноз погоды в Украине

В среду, 1 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют, что ночью в Западной, Винницкой и Житомирской областях, а днем во всех регионах дожди. Кроме того, ветер будет южный с переходом на северо-западный и порывами 7-12 м/с, а в западных областях местами порывы возможны до 15-20 м/с.

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