Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра

Синоптики розповіли, яка погода очікує на одеситів завтра
Завтра, 2 листопада, в Одесі очікується переважно похмура та волога погода. Синоптики прогнозують стрімкий спад температури, тож стовпчики термометра покажуть не більше ніж +14. Водночас опадів не передбачається, проте зранку можливий туман.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку очікується хмарна погода з проясненнями, також місцями буде туман. Температура становитиме +11…+14 °C. Вітер північний — до 2,7 м/с.
День: очікується переважно хмарна погода. Температура становитиме близько +14 °C. Вітер східний — 3,3 м/с.
Вечір: на вечір синоптики прогнозують відносно теплу погоду. Температура повітря знизиться до +12 °C. Вітер східний — до 3,7 м/с.
Схід сонця: 2 листопада сонце зійде о 06:39.
Захід сонця: 2 листопада сонце заходитиме о 16:41.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 2 хвилини.
Погода в Україні
Погода в Україні у четвер, 2 листопада, буде хмарною. Переважно без опадів, лише у деяких східних та північних областях очікується дощ. Температура повітря дещо знизиться, в середньому буде +11 ºС.
За прогнозом Укргідрометцентру, 2 листопада
вночі та вранці у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощитиме. Передбачається мінлива хмарність на всій території України.
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