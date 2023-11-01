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Синоптики розповіли, яка погода очікує на одеситів завтра

1 листопада 2023 16:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра
Люди гуляють на пляжі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 2 листопада, в Одесі очікується переважно похмура та волога погода. Синоптики прогнозують стрімкий спад температури, тож стовпчики термометра покажуть не більше ніж +14. Водночас опадів не передбачається, проте зранку можливий туман. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується хмарна погода з проясненнями, також місцями буде туман. Температура становитиме +11…+14 °C. Вітер північний — до 2,7 м/с.

День: очікується переважно хмарна погода. Температура становитиме близько +14 °C. Вітер східний — 3,3 м/с. 

Вечір: на вечір синоптики прогнозують відносно теплу погоду. Температура повітря знизиться до +12 °C. Вітер східний — до 3,7 м/с.

Схід сонця: 2 листопада сонце зійде о 06:39.
Захід сонця: 2 листопада сонце заходитиме о 16:41.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 2 хвилини.

Погода в Україні

Погода в Україні у четвер, 2 листопада, буде хмарною. Переважно без опадів, лише у деяких східних та північних областях очікується дощ. Температура повітря дещо знизиться, в середньому буде +11 ºС.

За прогнозом Укргідрометцентру, 2 листопада
вночі та вранці у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощитиме. Передбачається мінлива хмарність на всій території України.

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