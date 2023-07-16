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Синоптики рассказали, где завтра ожидается аномальная жара

16 июля 2023 14:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 17 июля - где ожидается аномальная жара
Ребенок пьет воду. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 17 июля синоптики прогнозируют в Украине жару. Столбики термометров в некоторіх регионах поднимутся до 35 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая погода будет в Украине

В Украине ожидается солнечная жаркая погода. Впрочем, в западных областях страны ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха составит около 33 градусов тепла.

  • в северных областях ожидается переменная облачность без осадков. Ожидаемая ночная температура воздуха колеблется в диапазоне от 17-19 градусов тепла, в то время как дневная прогнозируются в районе 29-31 градусов тепла;
  • в центральных регионах осадки не ожидаются. Ночная температура воздуха ожидаются в диапазоне от 15-19 градусов тепла, а дневная 29-31 градусов тепла;
  • в южных областях ожидается переменная облачность без дождя. Температура воздуха ночью варьируется от 19 до 21 градуса тепла, а дневная достигают отметок 32-34 градусов тепла;
  • на Востоке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью будет 15-17 градусов тепла, в то время как дневная температура будет колебаться от 25 до 31 градуса тепла;
  • на территории Крыма прогнозируется хорошая погода без осадков. Ночью температура воздуха составит 18-20 градусов тепла, а днем от 30 до 32 градусов тепла.

Примечательно, что в Николаевской области столбики термометров поднимутся до 32-34 градусов тепла.

Какая погода будет в Киеве

В Киеве  17 июля ожидается переменчивая облачность с температурой воздуха ночью 17-19 градусов тепла, а днем 30-32 градусов тепла.

Погода
Погода в Украине 17 июля. Фото: Укргидрометцентр

Экстремальная жара

Синоптики говорят, что в Украину и Европу накроет аномальная жара. В Европе температура воздуха будет достигать 48 градусов тепла, а в Украине до 40 градусов тепла.

Напомним, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.

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