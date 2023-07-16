Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики розповіли, де завтра очікується аномальна спека arrow

Синоптики розповіли, де завтра очікується аномальна спека

16 липня 2023 14:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 17 липня - де очікується аномальна спека
Дитина п'є воду. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 17 липня синоптики прогнозують в Україні спеку. Стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до 35 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні

В Україні очікується сонячна спекотна погода. Утім, у західних областях країни очікуються дощі із грозами. Температура повітря становитиме близько 33 градусів тепла.

  • у північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Очікувана нічна температура повітря коливається в діапазоні від 17-19 градусів тепла, тоді як денна прогнозується в районі 29-31 градусів тепла;
  • у центральних регіонах опади не очікуються. Нічна температура повітря очікується в діапазоні від 15-19 градусів тепла, а денна 29-31 градусів тепла;
  • у південних областях очікується мінлива хмарність без дощу. Температура повітря вночі варіюється від 19 до 21 градуса тепла, а денна досягає позначок 32-34 градусів тепла;
  • на Сході прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі буде 15-17 градусів тепла, тоді як денна температура коливатиметься від 25 до 31 градуса тепла;
  • на території Криму прогнозується хороша погода без опадів. Вночі температура повітря становитиме 18-20 градусів тепла, а вдень від 30 до 32 градусів тепла.

Примітно, що на Миколаївщині стовпчики термометрів піднімуться до 32-34 градусів тепла.

Яка погода буде у Києві

У Києві 17 липня очікується мінлива хмарність із температурою повітря вночі 17-19 градусів тепла, а вдень 30-32 градуси тепла.

Погода
Погода в Україні 17 липня. Фото: Укргідрометцентр

Екстремальна спека

Синоптики кажуть, що в Україну та Європу накриє аномальна спека. У Європі температура повітря сягатиме 48 градусів тепла, а в Україні до 40 градусів тепла.

Нагадаємо, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" дуже скоро може побити температурні рекорди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз