Прогноз погоди в Україні на 17 липня - де очікується аномальна спека

Дитина п'є воду. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 17 липня синоптики прогнозують в Україні спеку. Стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до 35 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Яка погода буде в Україні

В Україні очікується сонячна спекотна погода. Утім, у західних областях країни очікуються дощі із грозами. Температура повітря становитиме близько 33 градусів тепла.

у північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Очікувана нічна температура повітря коливається в діапазоні від 17-19 градусів тепла, тоді як денна прогнозується в районі 29-31 градусів тепла;

у центральних регіонах опади не очікуються. Нічна температура повітря очікується в діапазоні від 15-19 градусів тепла, а денна 29-31 градусів тепла;

у південних областях очікується мінлива хмарність без дощу. Температура повітря вночі варіюється від 19 до 21 градуса тепла, а денна досягає позначок 32-34 градусів тепла;

на Сході прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі буде 15-17 градусів тепла, тоді як денна температура коливатиметься від 25 до 31 градуса тепла;

на території Криму прогнозується хороша погода без опадів. Вночі температура повітря становитиме 18-20 градусів тепла, а вдень від 30 до 32 градусів тепла.

Примітно, що на Миколаївщині стовпчики термометрів піднімуться до 32-34 градусів тепла.

Яка погода буде у Києві

У Києві 17 липня очікується мінлива хмарність із температурою повітря вночі 17-19 градусів тепла, а вдень 30-32 градуси тепла.

Погода в Україні 17 липня. Фото: Укргідрометцентр

Екстремальна спека

Синоптики кажуть, що в Україну та Європу накриє аномальна спека. У Європі температура повітря сягатиме 48 градусів тепла, а в Україні до 40 градусів тепла.

Нагадаємо, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" дуже скоро може побити температурні рекорди.