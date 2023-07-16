Прогноз погоди в Україні на 17 липня - де очікується аномальна спека

Синоптики розповіли, де завтра очікується аномальна спека
У понеділок, 17 липня синоптики прогнозують в Україні спеку. Стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до 35 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Яка погода буде в Україні
В Україні очікується сонячна спекотна погода. Утім, у західних областях країни очікуються дощі із грозами. Температура повітря становитиме близько 33 градусів тепла.
- у північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Очікувана нічна температура повітря коливається в діапазоні від 17-19 градусів тепла, тоді як денна прогнозується в районі 29-31 градусів тепла;
- у центральних регіонах опади не очікуються. Нічна температура повітря очікується в діапазоні від 15-19 градусів тепла, а денна 29-31 градусів тепла;
- у південних областях очікується мінлива хмарність без дощу. Температура повітря вночі варіюється від 19 до 21 градуса тепла, а денна досягає позначок 32-34 градусів тепла;
- на Сході прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі буде 15-17 градусів тепла, тоді як денна температура коливатиметься від 25 до 31 градуса тепла;
- на території Криму прогнозується хороша погода без опадів. Вночі температура повітря становитиме 18-20 градусів тепла, а вдень від 30 до 32 градусів тепла.
Примітно, що на Миколаївщині стовпчики термометрів піднімуться до 32-34 градусів тепла.
Яка погода буде у Києві
У Києві 17 липня очікується мінлива хмарність із температурою повітря вночі 17-19 градусів тепла, а вдень 30-32 градуси тепла.
Екстремальна спека
Синоптики кажуть, що в Україну та Європу накриє аномальна спека. У Європі температура повітря сягатиме 48 градусів тепла, а в Україні до 40 градусів тепла.
Нагадаємо, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" дуже скоро може побити температурні рекорди.