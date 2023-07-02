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Синоптики рассказали, где завтра ожидать дождей

2 июля 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 3 июля - где ожидать дождей
Женщина в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В понедельник, 3 июля, в Украине ожидается пасмурная погода. Также в большинстве регионов пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 3 июля

Кратковременные дожди с грозами ожидаются практически по всей территории Украины, кроме:

  • юго-восточных регионов;
  • северо-западных регионов.

Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. На юге и востоке Украины ветер будет юго-западный. Температура воздуха составит ночью 14-19 градусов тепла, а днем 25-30 градусов тепла. В Карпатах ожидается днем 18-23 градуса тепла.

Погода в Украине на 3 июля
Карта погоды в Украине на 3 июля. Фото: Укргидрометцентр

Какой будет погода в Киевской области

В Киевской области 3 июля ожидается пасмурная погода с дождями и грозами. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 14-19 градусов тепла, а днем 25-30 градусов тепла. В Киеве днем ожидается 26-28 градусов тепла.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Ожидается, что 2 и 3 июля в Закарпатской области в районах, где предсказываются сильные дожди, произойдет обильное образование локального и склонового стока. Это может привести к резкому увеличению уровня воды в малых речках, что, в свою очередь, может вызвать затопление низинных зон, особенно в жилых районах и водных каналах. В горных районах также возрастает вероятность появления небольших селевых потоков.

Напомним, что 3 июля погода в Украине будет разной. В некоторых областях жарко, а в других ожидаются дожди и грозы. По словам народного синоптика Натальи Диденко, грозовые дожди будут в центральных, Харьковской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и на Закарпатье. В других частях Украины ожидается сухая и солнечная погода.

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