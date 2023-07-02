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Синоптики розповіли, де завтра чекати дощів

2 липня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 3 липня - де очікується дощів
Жінка в парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 3 липня, в Україні очікується похмура погода. Також у більшості регіонів пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 3 липня

Короткочасні дощі з грозами очікуються практично по всій території України, крім:

  • південно-східних регіонів;
  • північно-західних регіонів.

Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. На півдні та сході України вітер буде південно-західний. Температура повітря становитиме вночі 14-19 градусів тепла, а вдень 25-30 градусів тепла. У Карпатах очікується вдень 18-23 градуси тепла.

Погода в Україні на 3 липня
Карта погоди в Україні на 3 липня. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода у Київській області

У Київській області 3 липня очікується похмура погода з дощами та грозами. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 14-19 градусів тепла, а вдень 25-30 градусів тепла. У Києві вдень очікується 26-28 градусів тепла.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Очікується, що 2 та 3 липня в Закарпатській області в районах, де передбачаються сильні дощі, відбудеться сильне утворення локального та схилового стоку. Це може призвести до різкого збільшення рівня води в малих річках, що, своєю чергою, може спричинити затоплення низинних зон, особливо у житлових районах та водних каналах. У гірських районах також зростає можливість появи невеликих селевих потоків.

Нагадаємо, що 3 липня погода в Україні буде різною. У деяких областях спекотно, а в інших очікуються дощі та грози. За словами народного синоптика Наталії Діденко, грозові дощі будуть у центральних, Харківській, Одеській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях та на Закарпатті. В інших частинах України очікується суха та сонячна погода.

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