Прогноз погоды в Украине на 21 октября от Meta и Meteoprog

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сегодня, 21 октября, в Украине будет облачная погода, осадков не ожидается. На западе и юге страны продержится комфортная температура до +21 °C. А к югу вообще вернется летняя температура с рекордными показателями. Детальнее о погоде на этот день читайте в нашем материале.

Об этом сообщают сайты Meta и Meteoprog.

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Прогноз погоды на 21 октября

Синоптики отмечают, что в эту субботу значительно потеплеет. Дождей не предполагается, поэтому можно планировать прогулки. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В Карпатах местами порывы — 15-22 м/с.

Карта осадков и температур в Украине 21 октября. Фото: Meteoprog

В Киеве сегодня осадков не будет, температура воздуха ночью — +12 °C, днем — +14-15 °C.

Во Львове будет облачно, но без дождей, температура воздуха ночью — +17-18 °C, днем — +22 °C.

В Луцке 21 октября будет облачно, температура воздуха ночью — +13 °C, днем — +22 °C.

В Ровно осадков не ожидается, местами будет солнечно, температура воздуха ночью — +13 °C, днем — +22 °C.

В Тернополе сегодня будет тепло, температура воздуха ночью — +16 °C, днем — +23 °C.

В Хмельницком также без дождей, температура воздуха ночью — +15-16 °C, днем — +24 °C.

В Ивано-Франковске 21 октября будет солнечно, температура воздуха ночью — +17-18 °C, днем — +22 °C.

В Ужгороде облачно с прояснениями, температура воздуха ночью — +16-17 °C, днем — +24 °C.

В Черновцах в субботу температура воздуха ночью достигала +18 °C, днем будет +22-25 °C.

Карта температуры воздуха по состоянию на 15:00. Фото: Метеопост

В Виннице сегодня тоже будет облачно, температура воздуха ночью — +15-16 °C, днем — +24 °C.

В Житомире погода будет облачной с прояснениями, температура воздуха ночью — +16 °C, днем — +24 °C.

В Чернигове ожидается гораздо более холодная погода, температура воздуха ночью — +7 °C, днем тоже +7 °C.

В Черкассах погода будет облачной, температура воздуха ночью — +14-15 °C, днем — +22 °C.

В Кропивницком сегодня тоже будет теплая погода, температура воздуха ночью — +15-16 °C, днем — +26 °C.

В Полтаве будет прохладнее, температура воздуха ночью — +13-14 °C, днем — +19 °C.

Карта температуры воздуха по состоянию на 21:00. Фото: Метеопост

В Одессе сегодня ожидается солнечная погода, температура воздуха ночью — +16 °C, днем — +27-28 °C.

В Херсоне 21 октября будет тепло, температура воздуха ночью — +16 °C, днем — +23-24 °C.

В Николаеве будет по-настоящему летняя погода, температура воздуха ночью — +15-16 °C, днем — +25 °C.

В Запорожье сегодня будет облачно, температура воздуха ночью — +14 °C, днем — +22-23 °C.

В Сумах будет ощутимо холодно, температура воздуха ночью — +9 °C, днем — +7 °C.

В Харькове тоже уже осенняя погода сегодня, температура воздуха ночью — +13 °C, днем — +9 °C.

В Днепре сегодня будет облачно, однако тепло, температура воздуха ночью — +15 °C, днем — +24 °C.

В Симферополе сегодня ожидается теплая погода, температура воздуха ночью — +15 °C, днем — +25 °C.

В Донецке 21 октября будет облачная погода, температура воздуха ночью — +13 °C, днем — +23 °C.

В Луганске сегодня будет немного прохладнее, температура воздуха ночью — +13 °C, днем — +21 °C.

Напомним, сегодня в Одессе будет оставаться теплая и солнечная погода, ветер стихнет, поэтому время для прогулок у моря. Синоптики прогнозируют рекордно теплую температуру, которая достигнет +25 градусов, однако местами возможна переменная облачность.