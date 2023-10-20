Погода в Україні та Києві на вихідні — прогноз Укргідрометцентру

Теплий осінній день у Києві. Фото: Новини.LIVE

Цими вихідними в Україні очікується прохолодна погода. На всій території країни практично без опадів. Щоправда, лише вночі та вранці у північній частині, Полтавській, Харківській і Луганській областях часом дощі. Стовпчики термометрів можуть показувати вдень в деяких регіонах до +28°С.

Прогноз погоди в Україні на вихідні

Карта теплих повітряних мас станом на 21-22 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків Укргідрометцентру, завтра без опадів. Лише вночі та вранці на півночі, у Полтавській, Харківській і Луганській областях часом дощитиме. У наступні дні на Заході вдень 23 жовтня, та в північно-східних регіонах місцями невеликі дощі (на Закарпатті — помірні), на решті території без істотних опадів.

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Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. В Карпатах та на Прикарпатті місцями пориви 15-22 м/с.

Температура вночі 8-13°С тепла, на заході та півдні країни 14-18°С. Вдень повітря прогріється до 17-22°С. В суботу на більшості областей, у неділю на півдні очікується 23-28°С, завтра на північному сході 6-11°С.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

На завтра по всій території України очікується мінлива хмарність. Дощитиме лише на півночі, на Полтавській, Харківській і Луганській областях.

Вночі та вранці на півночі країни місцями туман. Вітер південно-західний, вдень на Лівобережжі часом східний, 7-12 м/с. На Прикарпатті місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, в Карпатах — 20-25 м/с.

Температура вночі 8-13°С тепла, на заході та півдні країни 14-18°С. Вдень у більшості областей 23-28°С, у північних та східних регіонах 17-22°С, на північному сході — 6-11°С.

Прогноз погоди в Києві та області на вихідних

Також Укргідрометцентр попереджає про небезпеку на дорогах у найближчу годину з утриманням до кінця доби 20 жовтня. Також вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м. Оголошено І рівень небезпеки.

Натомість завтра по Києву та області очікується мінлива хмарність. Вночі очікується дощ, днем без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. В області вночі та вранці місцями очікується туман.

Температура в області вночі 8-13°С тепла. Вдень стовпчики повітря прогріється 17-22°С, на півночі області — 11-13°С.

В столиці вночі очікується 11-13°С, вдень стовпчики термометрів піднімуться 17-19°С.

Нагадаємо, що раніше в Укргідрометцентрі заявили, які регіони України зіштовхнуться з туманами. Також вони підтвердили, що до Одеси повертається "бабине літо".