Погода в Украине и Киеве на выходные — прогноз Укргидрометцентра

Теплый осенний день в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На этих выходные в Украине ожидается прохладная погода. По всей территории страны практически без осадков. Правда, ночью и утром в северной части, Полтавской, Харьковской и Луганской областях временами дожди. Столбики термометров могут показывать днем в некоторых регионах до +28°С.

Прогноз погоды в Украине на выходные

Карта теплых воздушных масс по состоянию на 21-22 октября. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков Укргидрометцентра, без осадков. Лишь ночью и утром на севере, в Полтавской, Харьковской и Луганской областях будет дождь. В последующие дни на Западе днем 23 октября и в северо-восточных регионах местами небольшие дожди (на Закарпатье — умеренные), на остальной территории без существенных осадков.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В Карпатах и Прикарпатье местами порывы до 15-22 м/с.

Температура ночью 8-13°С, на западе и юге страны 14-18°С. Днем воздух прогреется до 17-22°С. В субботу на большинстве областей в воскресенье на юге ожидается 23-28°С, завтра на северо-востоке 6-11°С.

Прогноз погоды в Украине на 21 октября

Прогноз погоды в Украине на 21 октября. Источник: Укргидрометцентр

На завтра по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Будет дождь только на севере, на Полтавской, Харьковской и Луганской областях.

Ночью и утром на севере страны местами туман. Ветер юго-западный, днем на Левобережье временами восточный, 7-12 м/с. На Прикарпатье местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах — 20-25 м/с.

Температура ночью 8-13°С, на западе и юге страны 14-18°С. Днем в большинстве областей 23-28°С, в северных и восточных регионах 17-22°С, на северо-востоке — 6-11°С.

Прогноз погоды в Киеве и области на выходных

Также Укргидрометцентр предупреждает об опасности на дорогах в ближайшие часы с содержанием до конца суток 20 октября. Также ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м. Объявлен уровень опасности.

Зато завтра по Киеву и области ожидается переменная облачность. Ночью ожидается дождь, днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. В области ночью и утром местами ожидается туман.

Температура в области ночью 8-13°С тепла. Днем столбики воздуха прогреются 17-22°С, на севере области — 11-13°С.

В столице ночью ожидается 11-13°С, днем столбики термометров поднимутся до 17-19°С.

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре заявили, какие регионы Украины столкнутся с туманами. Также они подтвердили, что в Одессу возвращается "бабье лето".