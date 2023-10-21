Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики розповіли, де сьогодні буде найтепліше в Україні arrow

Синоптики розповіли, де сьогодні буде найтепліше в Україні

21 жовтня 2023 11:05
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня від Meta та Meteoprog
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сьогодні, 21 жовтня, в Україні буде хмарна погода, опадів не очікується. На заході та півдні країни протримається доволі комфортна температура до +21 °C. А на південь взагалі повернеться літня температура з рекордними показниками. Детальніше про погоду на цей день читайте в нашому матеріалі.

Про це повідомляють сайти Meta та Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз погоди на 21 жовтня

Синоптики зазначають, що цієї суботи значно потеплішає. Дощів не передбачається, тому можна планувати прогулянки. Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. В Карпатах місцями пориви 15-22 м/с.

погода в Україні 20 жовтня
Мапа опадів та температур в Україні 21 жовтня. Фото: Meteoprog
  • У Києві сьогодні опадів не буде, температура повітря вночі — +12 °C, вдень — +14-15 °C.
  • У Львові буде хмарно, проте без дощів, температура повітря вночі — +17-18 °C, вдень — +22 °C.
  • В Луцьку 21 жовтня буде хмарно, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +22 °C.
  • У Рівному опадів не передбачається, місцями буде сонячно, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +22 °C.
  • У Тернополі сьогодні буде тепло, температура повітря вночі — +16 °C, вдень — +23 °C.
  • У Хмельницькому також без дощів, температура повітря вночі — +15-16 °C, вдень — +24 °C.
  • В Івано-Франківську 21 жовтня буде сонячно, температура повітря вночі — +17-18 °C, вдень — +22 °C.
  • В Ужгороді буде хмарно, температура повітря вночі — +16-17 °C, вдень — +24 °C.
  • У Чернівцях в суботу температура повітря вночі сягала +18 °C, вдень буде — +22-25 °C.
погода в Україні 21 жовтня
Мапа температури повітря станом на 15 годину. Фото: Метеопост
  • У Вінниці сьогодні теж буде хмарно, температура повітря вночі — +15-16 °C, вдень — +24 °C.
  • У Житомирі погода буде хмарною з проясненнями, температура повітря вночі — +16 °C, вдень — +24 °C.
  • У Чернігові очікується набагато холодніша погода, температура повітря вночі — +7 °C, вдень — теж +7 °C.
  • У Черкасах погода буде хмарною, температура повітря вночі — +14-15 °C, вдень — +22 °C.
  • У Кропивницькому сьогодні теж буде тепла погода, температура повітря вночі — +15-16 °C, вдень — +26 °C.
  • У Полтаві буде трохи прохолодніше, температура повітря вночі — +13-14 °C, вдень — +19 °C.
погода в Україні 21 жовтня
Мапа температури повітря станом на 21 годину. Фото: Метеопост
  • В Одесі сьогодні очікується сонячна погода, температура повітря вночі — +16 °C, вдень — +27-28 °C.
  • У Херсоні 21 жовтня буде тепло, температура повітря вночі — +16 °C, вдень — +23-24 °C.
  • У Миколаєві буде по-справжньому літня погода, температура повітря вночі — +15-16 °C, вдень — +25 °C.
  • У Запоріжжі сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі — +14 °C, вдень — +22-23 °C.
  • У Сумах буде відчутно холодно, температура повітря вночі — +9 °C, вдень — +7 °C.
  • У Харкові теж вже осіння погода сьогодні, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +9 °C. 
  • У Дніпрі сьогодні буде хмарно, проте тепло, температура повітря вночі — +15 °C, вдень — +24 °C. 
  • У Сімферополі сьогодні очікується тепла погода, температура повітря вночі — +15 °C, вдень — +25 °C.
  • У Донецьку 21 жовтня буде хмарна погода, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +23 °C. 
  • У Луганську сьогодні буде трохи прохолодніше, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +21 °C. 

Нагадаємо, сьогодні в Одесі залишатиметься тепла та сонячна погода, вітер стихне, тож саме час для прогулянок біля моря. Синоптики прогнозують рекордно теплу температуру, яка сягне +25 градусів, проте місцями можлива мінлива хмарність.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі