Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня від Meta та Meteoprog

Синоптики розповіли, де сьогодні буде найтепліше в Україні
Сьогодні, 21 жовтня, в Україні буде хмарна погода, опадів не очікується. На заході та півдні країни протримається доволі комфортна температура до +21 °C. А на південь взагалі повернеться літня температура з рекордними показниками. Детальніше про погоду на цей день читайте в нашому матеріалі.
Про це повідомляють сайти Meta та Meteoprog.
Прогноз погоди на 21 жовтня
Синоптики зазначають, що цієї суботи значно потеплішає. Дощів не передбачається, тому можна планувати прогулянки. Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. В Карпатах місцями пориви 15-22 м/с.
- У Києві сьогодні опадів не буде, температура повітря вночі — +12 °C, вдень — +14-15 °C.
- У Львові буде хмарно, проте без дощів, температура повітря вночі — +17-18 °C, вдень — +22 °C.
- В Луцьку 21 жовтня буде хмарно, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +22 °C.
- У Рівному опадів не передбачається, місцями буде сонячно, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +22 °C.
- У Тернополі сьогодні буде тепло, температура повітря вночі — +16 °C, вдень — +23 °C.
- У Хмельницькому також без дощів, температура повітря вночі — +15-16 °C, вдень — +24 °C.
- В Івано-Франківську 21 жовтня буде сонячно, температура повітря вночі — +17-18 °C, вдень — +22 °C.
- В Ужгороді буде хмарно, температура повітря вночі — +16-17 °C, вдень — +24 °C.
- У Чернівцях в суботу температура повітря вночі сягала +18 °C, вдень буде — +22-25 °C.
- У Вінниці сьогодні теж буде хмарно, температура повітря вночі — +15-16 °C, вдень — +24 °C.
- У Житомирі погода буде хмарною з проясненнями, температура повітря вночі — +16 °C, вдень — +24 °C.
- У Чернігові очікується набагато холодніша погода, температура повітря вночі — +7 °C, вдень — теж +7 °C.
- У Черкасах погода буде хмарною, температура повітря вночі — +14-15 °C, вдень — +22 °C.
- У Кропивницькому сьогодні теж буде тепла погода, температура повітря вночі — +15-16 °C, вдень — +26 °C.
- У Полтаві буде трохи прохолодніше, температура повітря вночі — +13-14 °C, вдень — +19 °C.
- В Одесі сьогодні очікується сонячна погода, температура повітря вночі — +16 °C, вдень — +27-28 °C.
- У Херсоні 21 жовтня буде тепло, температура повітря вночі — +16 °C, вдень — +23-24 °C.
- У Миколаєві буде по-справжньому літня погода, температура повітря вночі — +15-16 °C, вдень — +25 °C.
- У Запоріжжі сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі — +14 °C, вдень — +22-23 °C.
- У Сумах буде відчутно холодно, температура повітря вночі — +9 °C, вдень — +7 °C.
- У Харкові теж вже осіння погода сьогодні, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +9 °C.
- У Дніпрі сьогодні буде хмарно, проте тепло, температура повітря вночі — +15 °C, вдень — +24 °C.
- У Сімферополі сьогодні очікується тепла погода, температура повітря вночі — +15 °C, вдень — +25 °C.
- У Донецьку 21 жовтня буде хмарна погода, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +23 °C.
- У Луганську сьогодні буде трохи прохолодніше, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +21 °C.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі залишатиметься тепла та сонячна погода, вітер стихне, тож саме час для прогулянок біля моря. Синоптики прогнозують рекордно теплу температуру, яка сягне +25 градусів, проте місцями можлива мінлива хмарність.
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