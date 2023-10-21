Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня від Meta та Meteoprog

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 21 жовтня, в Україні буде хмарна погода, опадів не очікується. На заході та півдні країни протримається доволі комфортна температура до +21 °C. А на південь взагалі повернеться літня температура з рекордними показниками. Детальніше про погоду на цей день читайте в нашому матеріалі.

Про це повідомляють сайти Meta та Meteoprog.

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Прогноз погоди на 21 жовтня

Синоптики зазначають, що цієї суботи значно потеплішає. Дощів не передбачається, тому можна планувати прогулянки. Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. В Карпатах місцями пориви 15-22 м/с.

Мапа опадів та температур в Україні 21 жовтня. Фото: Meteoprog

У Києві сьогодні опадів не буде, температура повітря вночі — +12 °C, вдень — +14-15 °C.

У Львові буде хмарно, проте без дощів, температура повітря вночі — +17-18 °C, вдень — +22 °C.

В Луцьку 21 жовтня буде хмарно, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +22 °C.

У Рівному опадів не передбачається, місцями буде сонячно, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +22 °C.

У Тернополі сьогодні буде тепло, температура повітря вночі — +16 °C, вдень — +23 °C.

У Хмельницькому також без дощів, температура повітря вночі — +15-16 °C, вдень — +24 °C.

В Івано-Франківську 21 жовтня буде сонячно, температура повітря вночі — +17-18 °C, вдень — +22 °C.

В Ужгороді буде хмарно, температура повітря вночі — +16-17 °C, вдень — +24 °C.

У Чернівцях в суботу температура повітря вночі сягала +18 °C, вдень буде — +22-25 °C.

Мапа температури повітря станом на 15 годину. Фото: Метеопост

У Вінниці сьогодні теж буде хмарно, температура повітря вночі — +15-16 °C, вдень — +24 °C.

У Житомирі погода буде хмарною з проясненнями, температура повітря вночі — +16 °C, вдень — +24 °C.

У Чернігові очікується набагато холодніша погода, температура повітря вночі — +7 °C, вдень — теж +7 °C.

У Черкасах погода буде хмарною, температура повітря вночі — +14-15 °C, вдень — +22 °C.

У Кропивницькому сьогодні теж буде тепла погода, температура повітря вночі — +15-16 °C, вдень — +26 °C.

У Полтаві буде трохи прохолодніше, температура повітря вночі — +13-14 °C, вдень — +19 °C.

Мапа температури повітря станом на 21 годину. Фото: Метеопост

В Одесі сьогодні очікується сонячна погода, температура повітря вночі — +16 °C, вдень — +27-28 °C.

У Херсоні 21 жовтня буде тепло, температура повітря вночі — +16 °C, вдень — +23-24 °C.

У Миколаєві буде по-справжньому літня погода, температура повітря вночі — +15-16 °C, вдень — +25 °C.

У Запоріжжі сьогодні буде хмарно, температура повітря вночі — +14 °C, вдень — +22-23 °C.

У Сумах буде відчутно холодно, температура повітря вночі — +9 °C, вдень — +7 °C.

У Харкові теж вже осіння погода сьогодні, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +9 °C.

У Дніпрі сьогодні буде хмарно, проте тепло, температура повітря вночі — +15 °C, вдень — +24 °C.

У Сімферополі сьогодні очікується тепла погода, температура повітря вночі — +15 °C, вдень — +25 °C.

У Донецьку 21 жовтня буде хмарна погода, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +23 °C.

У Луганську сьогодні буде трохи прохолодніше, температура повітря вночі — +13 °C, вдень — +21 °C.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі залишатиметься тепла та сонячна погода, вітер стихне, тож саме час для прогулянок біля моря. Синоптики прогнозують рекордно теплу температуру, яка сягне +25 градусів, проте місцями можлива мінлива хмарність.