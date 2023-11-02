Погода в Украине на 2 ноября — прогноз Meteoprog.

Люди гуляют по осеннему парку. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Украине в Украине будет преимущественно облачная погода с прояснениями. Дождей синоптики не прогнозируют, потому зонтики можно оставить дома.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 2 ноября

Центральные области

В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.

В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +12...+14°С.

В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +13...+15°С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +17...+19°С.

В Днепропетровской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +13...+15°С.

Западные области

На Львовщине переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.

На Волыни ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +12...+14°С.

В Ровенской области ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +13...+15°С.

В Тернопольской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +12...+14°С.

В Хмельницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +12...+14°С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +13...+15°С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +13...+15°С.

На Закарпатье пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.

Северные области

В Киевской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +11...+13°С.

В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.

На Сумщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +10...+12°С.

Восточные области

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +11...+13°С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +15...+17°С.

В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +15...+17°С.

Южные области

В Запорожье переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +14...+16°С.

В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +15...+17°С.

В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +14...+16°С.

В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +14...+16°С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +17...+19°С.



Погода в Украине 2 ноября. Фото: Meteoprog

Напомним, что сегодня в Харькове и области по данным синоптиков, день начался облачной погодой, которая позже прояснится. Следует быть готовым к возможным осадкам в виде дождя и даже грозы, особенно ночью по области.