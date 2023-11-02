Погода в Украине на 2 ноября — прогноз Meteoprog.

Синоптики рассказали, ожидать ли сегодня в Украине ухудшения погоды
2 ноября 2023 12:28
Люди гуляют по осеннему парку. Фото: Новини.LIVE
Сегодня в Украине в Украине будет преимущественно облачная погода с прояснениями. Дождей синоптики не прогнозируют, потому зонтики можно оставить дома.
Об этом сообщает Meteoprog.
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Прогноз погоды в Украине 2 ноября
Центральные области
- В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.
- В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +12...+14°С.
- В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +13...+15°С.
- В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +17...+19°С.
- В Днепропетровской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +13...+15°С.
Западные области
- На Львовщине переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.
- На Волыни ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +12...+14°С.
- В Ровенской области ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +13...+15°С.
- В Тернопольской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +12...+14°С.
- В Хмельницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +12...+14°С.
- В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +13...+15°С.
- В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +13...+15°С.
- На Закарпатье пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.
Северные области
- В Киевской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +11...+13°С.
- В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.
- В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.
- На Сумщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +10...+12°С.
Восточные области
- В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +11...+13°С.
- В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +15...+17°С.
- В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +15...+17°С.
Южные области
- В Запорожье переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +14...+16°С.
- В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +15...+17°С.
- В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +14...+16°С.
- В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +14...+16°С.
- В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +17...+19°С.
Напомним, что сегодня в Харькове и области по данным синоптиков, день начался облачной погодой, которая позже прояснится. Следует быть готовым к возможным осадкам в виде дождя и даже грозы, особенно ночью по области.
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