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Синоптики рассказали, ожидать ли сегодня в Украине ухудшения погоды

2 ноября 2023 12:28
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на 2 ноября — прогноз Meteoprog.
Люди гуляют по осеннему парку. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сегодня в Украине в Украине будет преимущественно облачная погода с прояснениями. Дождей синоптики не прогнозируют, потому зонтики можно оставить дома.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине 2 ноября

Центральные области

  • В Винницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.
  • В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +12...+14°С.
  • В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +13...+15°С.
  • В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +17...+19°С.
  • В Днепропетровской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +13...+15°С.

Западные области

  • На Львовщине переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.
  • На Волыни ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +12...+14°С.
  • В Ровенской области ясно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +13...+15°С.
  • В Тернопольской области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +12...+14°С.
  • В Хмельницкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +12...+14°С.
  • В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +13...+15°С.
  • В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +13...+15°С.
  • На Закарпатье пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.

Северные области

  • В Киевской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +11...+13°С.
  • В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.
  • В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +13...+15°С.
  • На Сумщине пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +10...+12°С.

Восточные области

  • В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 4-6 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +11...+13°С.
  • В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +15...+17°С.
  • В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +15...+17°С.

Южные области

  • В Запорожье переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +14...+16°С.
  • В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +15...+17°С.
  • В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +14...+16°С.
  • В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +14...+16°С.
  • В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +17...+19°С.
прогноз погоды 2 ноября

Погода в Украине 2 ноября. Фото: Meteoprog

Напомним, что сегодня в Харькове и области по данным синоптиков, день начался облачной погодой, которая позже прояснится. Следует быть готовым к возможным осадкам в виде дождя и даже грозы, особенно ночью по области.

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