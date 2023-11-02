Погода в Україні на 2 листопада — прогноз Meteoprog

Люди гуляють по осінньому парку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в день в Україні буде переважно хмарна погода з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують, тому парасольки можна лишити вдома.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні 2 листопада

Центральні області

На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С.

На Черкащині ясно, без опадів. Вітер західний, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +12...+14°С.

На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +13...+15°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +17...+19°С.

На Дніпропетровщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +13...+15°С.

Західні області

На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С.

На Волині ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +12...+14°С.

На Рівненщині ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +13...+15°С.

На Тернопільщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-7 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +12...+14°С.

На Хмельниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +12...+14°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +13...+15°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +13...+15°С.

На Закарпатті похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +13...+15°С.

Північні області

На Київщині ясно, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +11...+13°С.

На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +13...+15°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +13...+15°С.

На Сумщині похмуро, невеликий дощ. Вітер західний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +10...+12°С.

Східні області

На Харківщині мінлива хмарність , без опадів. Вітер західний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +11...+13°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +15...+17°С.

На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +15...+17°С.

Південні області

На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +14...+16°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +15...+17°С.

На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +14...+16°С.

На Одещині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +14...+16°С.

В Автономній Республіці Крим похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-4 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +17...+19°С.



Погода в Україні 2 листопада. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, що сьогодні у Харкові та області за даними синоптиків, день розпочався хмарною погодою, яка пізніше проясниться. Варто бути готовими до можливих опадів у вигляді дощу та навіть грози, особливо вночі по області.