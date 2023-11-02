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Синоптики розповіли, чи очікувати сьогодні в Україні погіршення погоди

2 листопада 2023 12:28
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на 2 листопада — прогноз Meteoprog
Люди гуляють по осінньому парку. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сьогодні в день в Україні буде переважно хмарна погода з проясненнями. Дощів синоптики не прогнозують, тому парасольки можна лишити вдома.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні 2 листопада

Центральні області

  • На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С.
  • На Черкащині ясно, без опадів. Вітер західний, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +12...+14°С.
  • На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +13...+15°С.
  • На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +17...+19°С.
  • На Дніпропетровщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +13...+15°С.

Західні області

  • На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С.
  • На Волині ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +8...+10°С, вдень +12...+14°С.
  • На Рівненщині ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +9...+11°С, вдень +13...+15°С.
  • На Тернопільщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-7 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +12...+14°С.
  • На Хмельниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +12...+14°С.
  • На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі +4...+6°С, вдень +13...+15°С.
  • У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря вночі +6...+8°С, вдень +13...+15°С.
  • На Закарпатті похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 2-4 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +13...+15°С.

Північні області

  • На Київщині ясно, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +11...+13°С.
  • На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +13...+15°С.
  • На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +7...+9°С, вдень +13...+15°С.
  • На Сумщині похмуро, невеликий дощ. Вітер західний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +10...+12°С.

Східні області

  • На Харківщині мінлива хмарність , без опадів. Вітер західний, 4-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +11...+13°С.
  • На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +15...+17°С.
  • На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +15...+17°С.

Південні області

  • На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +14...+16°С.
  • На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +15...+17°С.
  • На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-4 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +14...+16°С.
  • На Одещині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-5 м/с. Температура повітря вночі +10...+12°С, вдень +14...+16°С.
  • В Автономній Республіці Крим похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-4 м/с. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +17...+19°С.
прогноз погоди 2 листопада

Погода в Україні 2 листопада. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, що сьогодні у Харкові та області за даними синоптиків, день розпочався хмарною погодою, яка пізніше проясниться. Варто бути готовими до можливих опадів у вигляді дощу та навіть грози, особливо вночі по області.

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