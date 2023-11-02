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Синоптики прогнозируют осеннее похолодание сегодня в ряде областей

2 ноября 2023 04:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине — прогноз от синоптиков на четверг, 2 ноября
Женщины закутались в теплую одежду из-за сильного холода на улице. Фото: Nathan Denette/Canadian Press
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 2 ноября, будет пасмурной и сухой, однако местами можно встретить солнце. Ясная погода буде сегодня в Черкасской, Волынской, Киевской и других областях. Температурные столбики на севере и западе ночью не покажут выше +8...+9 °С, в то время как в других регионах температура воздуха может достичь до +15 °С ночью и до +19 °С днем.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 2 ноября

По прогнозу синоптиков, в четверг, 2 ноября, дожди в стране не ожидаются, а в таких областях, как Черкасская, Волынская, Ровенская, Киевская и Житомирская будет ярко сиять солнце.

Люди гуляют по осеннему парку в солнечную погоду
Люди гуляют по осеннему парку в солнечную погоду. Фото: Новини.LIVE

Особенно холодно до +8...+9 °С сегодня ночью будет в таких областях:

  • Винницкой,
  • Львовской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Ивано-Франковской,
  • Черновецкой,
  • Закарпатской,
  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Черниговской.

Ветер преимущественно переменных направлений, на севере западный, с умеренной скоростью.

Температура воздуха по областям:

  • центральный регион — Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская — ночью +6...+13 °С, днем +12...+19 °С;
  • северный регион — Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская — ночью +7...+12 °С, днем +10...+15 °С;
  • западный регион — Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновецкая, Закарпатская — ночью +4...+11 °С, днем +12...+15 °С;
  • восточный регион — Харьковская, Донецкая, Луганская — ночью +12...+15 °С, днем +11...+17 °С;
  • южный регион — Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Крым — ночью +10...+13 °С, днем +14...+19 °С.
Женщина, сидя на скамейке в осеннем парке.
Женщина сидит на скамейке в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на четверг, 2 ноября. Специалист рассказала, приостановятся ли дожди в Украине.

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