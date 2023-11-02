Погода в Україні — прогноз від синоптиків на четвер, 2 листопада

Жінки закутались у теплий одяг через сильний холод на вулиці. Фото: Nathan Denette/Canadian Press

Погода в Україні в четвер, 2 листопада, буде похмурою та сухою, однак місцями можна натрапити на сонце. Ясна погода буде сьогодні в Черкаській, Волинській, Київській та інших областях. Температурні стовпчики на півночі та заході вночі не покажуть вище ніж +8...+9 °С, у той час, як в інших регіонах температура повітря може сягнути до +15 °С вночі та до +19 °С вдень.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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За прогнозом синоптиків, в четвер, 2 листопада, дощі в країні не очікуються, а в таких областях, як Черкаська, Волинська, Рівненська, Київська та Житомирська яскраво сяятиме сонце.

Люди гуляють осіннім парком у сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE

Особливо холодно — до +8...+9 °С — сьогодні вночі буде в таких областях:

Вінницькій,

Львівській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Івано-Франківській,

Чернівецькій,

Закарпатській,

Київській,

Житомирській,

Чернігівській.

Вітер переважно змінних напрямків, на півночі західний, з помірною швидкістю.

Температура повітря по областях:

центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська — вночі +6...+13 °С, вдень +12...+19 °С;

— вночі +6...+13 °С, вдень +12...+19 °С; північний регіон — Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська — вночі +7...+12 °С, вдень +10...+15 °С;

— вночі +7...+12 °С, вдень +10...+15 °С; західний регіон — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська — вночі +4...+11 °С, вдень +12...+15 °С;

— вночі +4...+11 °С, вдень +12...+15 °С; східний регіон — Харківська, Донецька, Луганська — вночі +12...+15 °С, вдень +11...+17 °С;

— вночі +12...+15 °С, вдень +11...+17 °С; південний регіон — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим — вночі +10...+13 °С, вдень +14...+19 °С.

Жінка сидить на лавці в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко зробила прогноз погоди на четвер, 2 листопада. Фахівчиня розповіла, чи призупиняться дощі в Україні.