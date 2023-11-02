Погода в Україні — прогноз від синоптиків на четвер, 2 листопада

Синоптики прогнозують осіннє похолодання сьогодні в низці областей
Погода в Україні в четвер, 2 листопада, буде похмурою та сухою, однак місцями можна натрапити на сонце. Ясна погода буде сьогодні в Черкаській, Волинській, Київській та інших областях. Температурні стовпчики на півночі та заході вночі не покажуть вище ніж +8...+9 °С, у той час, як в інших регіонах температура повітря може сягнути до +15 °С вночі та до +19 °С вдень.
Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 2 листопада
За прогнозом синоптиків, в четвер, 2 листопада, дощі в країні не очікуються, а в таких областях, як Черкаська, Волинська, Рівненська, Київська та Житомирська яскраво сяятиме сонце.
Особливо холодно — до +8...+9 °С — сьогодні вночі буде в таких областях:
- Вінницькій,
- Львівській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Івано-Франківській,
- Чернівецькій,
- Закарпатській,
- Київській,
- Житомирській,
- Чернігівській.
Вітер переважно змінних напрямків, на півночі західний, з помірною швидкістю.
Температура повітря по областях:
- центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська — вночі +6...+13 °С, вдень +12...+19 °С;
- північний регіон — Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська — вночі +7...+12 °С, вдень +10...+15 °С;
- західний регіон — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська — вночі +4...+11 °С, вдень +12...+15 °С;
- східний регіон — Харківська, Донецька, Луганська — вночі +12...+15 °С, вдень +11...+17 °С;
- південний регіон — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим — вночі +10...+13 °С, вдень +14...+19 °С.
Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко зробила прогноз погоди на четвер, 2 листопада. Фахівчиня розповіла, чи призупиняться дощі в Україні.
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