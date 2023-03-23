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Синоптики прогнозируют на завтра дожди только в трех областях

23 марта 2023 14:59
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра — прогноз погоды на 24 марта
В некоторых регионах страны ожидаются осадки
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Теплая и весенняя погода в Украине наконец-то берет верх над прохладой. Впрочем, прятать зонтик все еще не стоит. Синоптики рассказали, где завтра, 24 марта, ожидаются осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода в Украине 24 марта

Облачно с прояснениями. В северной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9 тепла, в Карпатах и на востоке страны 0-5 тепла; днем 13-18°, в Закарпатье и Прикарпатье до 21°, на высокогорье Карпат и побережье морей 8-13°.

  • Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью +10 °, днем +17 °.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +16°.
  • В Ровно в пятницу облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +16°.
  • В Тернополе 24 марта ночью будет +10°, днем +17°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.
  • В Ивано-Франковске облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +19°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +18°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в пятницу облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +20°.
  • В Виннице завтра будет +9°...+18°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в пятницу ночью +10° днем +16°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +18°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+14°.
  • В Одессе 24 марта небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +12°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +6, днем +17, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно, ночью +6°, днем +17°.
  • В Запорожье температура ночью +4, днем +16, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха будет +7°...+17°, небольшая облачность, дождь.
  • В Харькове – небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +15°.
  • В Днепре температура ночью будет +5°, днем +15°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в пятницу облачно с прояснениями, +5°...+14°.

На картинке может быть: карта

Погода 24 марта в Киеве

Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.

Напомним, в Укргидрометцентре была разработана климатическая характеристика марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.

 

 

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