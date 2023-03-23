Погода в Україні завтра — прогноз погоди на 24 березня

Завтра в деяких регіонах країни очікуються опади

Тепла та весняна погода в Україні нарешті бере верх над прохолодою. Втім, ховати парасольку все ще не варто. Синоптики розповіли, де завтра, 24 березня, очікуються опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 24 березня

Хмарно з проясненнями. У північній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, в Карпатах та на сході країни 0-5° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті до 21°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 8-13°.

У Львові в п'ятницю буде невелика хмарність. Вночі +10°, вдень +17°.

У Луцьку — хмарно з проясненнями, вночі +10°, вдень +16°.

У Рівному в п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, вночі +10°, вдень +16°.

У Тернополі 24 березня вночі буде +10°, вдень +17°, хмарно з проясненнями.

У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень +17°.

В Івано-Франківську буде хмарно з проясненнями, вночі +8°, вдень +19°.

В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть вночі +9°, вдень +18°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у п'ятницю — хмарно з проясненнями, вночі +8°, вдень +20°.

У Вінниці завтра буде +9°...+18°, хмарно з проясненнями.

У Житомирі в п'ятницю буде вночі +10° вдень +16°, хмарно з проясненнями.

У Черкасах завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +8°, вдень +14°.

У Кропивницькому температура вночі буде +7°, вдень +18°, хмарно з проясненнями.

У Полтаві — хмарно з проясненнями, температура повітря +7°...+14°.

В Одесі 24 березня — невелика хмарність, температура вночі +7°, вдень +12°.

У Херсоні в п'ятницю вночі буде +6°, вдень +17°, невелика хмарність.

У Миколаєві завтра буде невелика хмарність, вночі +6°, вдень +17°.

У Запоріжжі температура вночі +4°, вдень +16°, невелика хмарність.

У Сумах завтра температура повітря становитиме +7°...+17°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Харкові — невелика хмарність, температура вночі +4°, вдень +15°.

У Дніпрі температура вночі буде +5°, вдень +15°, хмарно з проясненнями.

У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, +5°...+14°.

Погода 24 березня у Києві

Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні.