Погода в Украине — прогноз от синоптиков на субботу, 4 ноября

Синоптики предупреждают о непогоде сегодня почти по всей Украине
Погода в Украине в субботу, 4 ноября, почти по всей территории Украины будет с небольшой облачностью и без осадков, кроме Запорожья и Крыма. Температурные столбики будут колебаться в пределах от +6 до +17. Однако возможны сильные порывы ветра в центральных и южных областях до 15-20 м/с.
Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog .
Погода в Украине 4 ноября
По прогнозу синоптиков, в четверг, 4 ноября небольшие осадки возможны на Запорожье и в Автономной Республике Крым, в то же время солнышко будет светить только в Житомирской области.
Небольшая облачность без осадков ожидается в следующих областях:
- Черкасская
- Кировоградская
- Полтавская
- Львовская
- Тернопольская
- Киевская
- Одесская.
Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-9 м/с.
Температура воздуха по областям
- центральный регион — Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская — ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.
- северный регион - Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская - ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.
- западный регион - Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская - ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.
- восточный регион - Харьковская, Донецкая, Луганская - ночью +6...+8°С, днем +10...+12°С.
- южный регион - Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Крым - +8...+10°С, днем +10...+12°С.
Напомним, завтра, 4 ноября, в Одессе объявили о штормовом предупреждении.
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