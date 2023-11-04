Погода в Украине — прогноз от синоптиков на субботу, 4 ноября

Люди на улице во время непогоды. Фото: РБК-Украина

Погода в Украине в субботу, 4 ноября, почти по всей территории Украины будет с небольшой облачностью и без осадков, кроме Запорожья и Крыма. Температурные столбики будут колебаться в пределах от +6 до +17. Однако возможны сильные порывы ветра в центральных и южных областях до 15-20 м/с.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog .

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По прогнозу синоптиков, в четверг, 4 ноября небольшие осадки возможны на Запорожье и в Автономной Республике Крым, в то же время солнышко будет светить только в Житомирской области.

Люди прячутся под зонтиком от дождя. Фото: Главком

Небольшая облачность без осадков ожидается в следующих областях:

Черкасская

Кировоградская

Полтавская

Львовская

Тернопольская

Киевская

Одесская.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-9 м/с.

Температура воздуха по областям

центральный регион — Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская — ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.

— ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С. северный регион - Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская - ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.

- ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С. западный регион - Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская - ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.

- ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С. восточный регион - Харьковская, Донецкая, Луганская - ночью +6...+8°С, днем +10...+12°С.

- ночью +6...+8°С, днем +10...+12°С. южный регион - Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Крым - +8...+10°С, днем +10...+12°С.

Дети ходят после дождя. Фото: УНИАН

Напомним, завтра, 4 ноября, в Одессе объявили о штормовом предупреждении.