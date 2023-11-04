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Синоптики предупреждают о непогоде сегодня почти по всей Украине

4 ноября 2023 04:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине — прогноз от синоптиков на субботу, 4 ноября
Люди на улице во время непогоды. Фото: РБК-Украина
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в субботу, 4 ноября, почти по всей территории Украины будет с небольшой облачностью и без осадков, кроме Запорожья и Крыма. Температурные столбики будут колебаться в пределах от +6 до +17. Однако возможны сильные порывы ветра в центральных и южных областях до 15-20 м/с.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog .

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По прогнозу синоптиков, в четверг, 4 ноября небольшие осадки возможны на Запорожье и в Автономной Республике Крым, в то же время солнышко будет светить только в Житомирской области.

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Люди прячутся под зонтиком от дождя. Фото: Главком

Небольшая облачность без осадков ожидается в следующих областях:

  • Черкасская
  • Кировоградская
  • Полтавская
  • Львовская
  • Тернопольская
  • Киевская
  • Одесская.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-9 м/с.

Температура воздуха по областям

  • центральный регион — Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская — ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.
  • северный регион - Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская - ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.
  • западный регион - Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская - ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.
  • восточный регион - Харьковская, Донецкая, Луганская - ночью +6...+8°С, днем +10...+12°С.
  • южный регион - Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Крым - +8...+10°С, днем +10...+12°С.
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Дети ходят после дождя. Фото: УНИАН

Напомним, завтра, 4 ноября, в Одессе объявили о штормовом предупреждении.

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