Погода в Україні — прогноз від синоптиків на суботу, 4 листопада

Синоптики попереджають про негоду сьогодні майже по всій Україні
Погода в Україні у суботу, 4 листопада, майже на всій території України буде з невеликою хмарністю та без опадів, крім Запоріжжя та Криму. Температурні стовпчики коливатимуться у межах від +6 до +17. Проте, можливі сильні пориви вітру у центральних та південних областях до 15-20 м/с.
Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 4 листопада
За прогнозом синоптиків, в четвер, 4 листопада невеликі опади можливі на Запоріжжі та в Автономній Республіці Крим, водночас сонечко світитиме лише на Житомирщині.
Невелика хмарність без опадів очікується в таких областях:
- Черкаська
- Кіровоградська
- Полтавська
- Львівська
- Тернопільська
- Київська
- Одеська.
Вітер переважно південно-східний із швидкістю 5-9 м/с.
Температура повітря по областях
- центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська —вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С.
- північний регіон — Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська — вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С.
- західний регіон — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська — вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С.
- східний регіон — Харківська, Донецька, Луганська — вночі +6...+8°С, вдень +10...+12°С.
- південний регіон — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим — +8...+10°С, вдень +10...+12°С.
Нагадаємо, завтра, 4 листопада, в Одесі оголосили про штормове попередження.
Читайте Новини.LIVE!