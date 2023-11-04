Погода в Україні — прогноз від синоптиків на суботу, 4 листопада

Люди на вулиці під час негоди. Фото: Рбк-Україна

Погода в Україні у суботу, 4 листопада, майже на всій території України буде з невеликою хмарністю та без опадів, крім Запоріжжя та Криму. Температурні стовпчики коливатимуться у межах від +6 до +17. Проте, можливі сильні пориви вітру у центральних та південних областях до 15-20 м/с.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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За прогнозом синоптиків, в четвер, 4 листопада невеликі опади можливі на Запоріжжі та в Автономній Республіці Крим, водночас сонечко світитиме лише на Житомирщині.

Люди ховаються під парасолею від дощу. Фото: Главком

Невелика хмарність без опадів очікується в таких областях:

Черкаська

Кіровоградська

Полтавська

Львівська

Тернопільська

Київська

Одеська.

Вітер переважно південно-східний із швидкістю 5-9 м/с.

Температура повітря по областях

центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська —вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С.

—вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С. північний регіон — Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська — вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С.

— вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С. західний регіон — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська — вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С.

— вночі +6...+8°С, вдень +12...+14°С. східний регіон — Харківська, Донецька, Луганська — вночі +6...+8°С, вдень +10...+12°С.

— вночі +6...+8°С, вдень +10...+12°С. південний регіон — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим — +8...+10°С, вдень +10...+12°С.

Діти прогулюються після дощу. Фото: УНІАН

Нагадаємо, завтра, 4 листопада, в Одесі оголосили про штормове попередження.