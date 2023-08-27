Погода на 28 августа: где в Украине будет самое жаркое

Киевлянки на прогулке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 августа Украину ждет очередной жаркий день. В некоторых регионах температура воздуха подскочит до 39 градусов.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине на 28 августа

В большинстве областей прогнозируют небольшую облачность. На западе Украины температура воздуха будет днем колебаться в пределах 30-35 градусов, а ночная будет достигать 21 градуса.

В то же время, на востоке днем ожидают от 31 до 33 градусов. Ночью температура будет около 20 градусов.

А вот центр и юг Украины охватит адская жара. Так, в Черкассах, Кропивницком и Днепре ожидают рекордные показатели — 37-39 градусов. Ночью в этих регионах жара упадет до 22 градусов. К тому же, Одесская, Херсонская и Николаевская области также будут страдать от высоких температур — днем воздух может нагреться до 39 градусов. В то время как ночью ожидается до 22 градусов тепла.

На севере солнце также будет беспощадно курить. В Черниговской области ожидают до 36 градусов днем и до 20 градусов ночью.

Погода в Украине 28 августа. Фото: Meteoprog

Погода в Киевской области

В Киевской области также прогнозируют жару. В регионе ожидают до 38 градусов днем и до 21 градуса ночью.

Тем временем температура воздуха в столице будет колебаться в течение дня. Ночью и утром ожидается 23 градуса тепла. Однако днем этот показатель может подскочить до 36 градусов. Вечером ожидается незначительный спад — всего на один градус.

Погода в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, синоптики советовали гипертоникам приготовиться. Жара в Украине только нарастает.