Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики предупреждают о безжалостной жаре: где завтра ожидают новые "рекорды" arrow

Синоптики предупреждают о безжалостной жаре: где завтра ожидают новые "рекорды"

27 августа 2023 22:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода на 28 августа: где в Украине будет самое жаркое
Киевлянки на прогулке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 28 августа Украину ждет очередной жаркий день. В некоторых регионах температура воздуха подскочит до 39 градусов.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине на 28 августа

В большинстве областей прогнозируют небольшую облачность. На западе Украины температура воздуха будет днем колебаться в пределах 30-35 градусов, а ночная будет достигать 21 градуса.

В то же время, на востоке днем ожидают от 31 до 33 градусов. Ночью температура будет около 20 градусов.

А вот центр и юг Украины охватит адская жара. Так, в Черкассах, Кропивницком и Днепре ожидают рекордные показатели — 37-39 градусов. Ночью в этих регионах жара упадет до 22 градусов. К тому же, Одесская, Херсонская и Николаевская области также будут страдать от высоких температур — днем воздух может нагреться до 39 градусов. В то время как ночью ожидается до 22 градусов тепла.

На севере солнце также будет беспощадно курить. В Черниговской области ожидают до 36 градусов днем и до 20 градусов ночью.

null
Погода в Украине 28 августа. Фото: Meteoprog

Погода в Киевской области

В Киевской области также прогнозируют жару. В регионе ожидают до 38 градусов днем и до 21 градуса ночью.

Тем временем температура воздуха в столице будет колебаться в течение дня. Ночью и утром ожидается 23 градуса тепла. Однако днем этот показатель может подскочить до 36 градусов. Вечером ожидается незначительный спад — всего на один градус.

null
Погода в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, синоптики советовали гипертоникам приготовиться. Жара в Украине только нарастает.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз