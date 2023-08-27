Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики попереджають про безжальну спеку: де завтра очікуюють нові "рекорди" arrow

Синоптики попереджають про безжальну спеку: де завтра очікуюють нові "рекорди"

27 серпня 2023 22:21
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода на 28 серпня: де в Україні буде найспекотніше
Киянки на прогулянці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 28 серпня на Україну чекає черговий спекотний день. У деяких регіонах температура повітря підскочить до 39 градусів.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Погода в Україні на 28 серпня

У більшості областей прогнозують невелику хмарність. На заході України температура повітря вдень коливатиметься в межах 30-35 градусів, а нічна сягатиме 21 градуса. 

Водночас на сході вдень очікують від 31 до 33 градусів. Вночі температура буде в межах 20 градусів. 

А ось центр та південь України охопить пекельна спека. Так, у Черкасах, Кропивницькому та Дніпрі очікують рекордні показники — 37-39 градусів. Вночі в цих регіонах спека спаде до 22 градусів. До того ж Одеська, Херсонська та Миколаївська області також потерпатимуть від високих температур — вдень повітря може нагрітися до 39 градусів. В той час як вночі очікують до 22 градусів тепла. 

На півночі сонце також нещадно палитиме. У Чернігівській області очікуюють до 36 градусів вдень, та до 20 градусів вночі.

null
Погода в Україні 28 серпня. Фото: Meteoprog

Погода у Київській області

У Київській області також прогнозують спеку. В регіоні очікують до 38 градусів вдень та до 21 градуса вночі.

Водночас температура повітря у столиці коливатиметься впродовж дня. Так, вночі та зранку очікується 23 градуси тепла. Однак вдень цей показник може підскочити до 36 градусів. Ввечері очікується незначний спад — лишень на один градус.

null
Погода у Києві. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, синоптики радили гіпертонікам приготуватися. Спека в Україні лише наростає. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз