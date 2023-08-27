Погода на 28 серпня: де в Україні буде найспекотніше

Киянки на прогулянці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Завтра, 28 серпня на Україну чекає черговий спекотний день. У деяких регіонах температура повітря підскочить до 39 градусів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні на 28 серпня

У більшості областей прогнозують невелику хмарність. На заході України температура повітря вдень коливатиметься в межах 30-35 градусів, а нічна сягатиме 21 градуса.

Водночас на сході вдень очікують від 31 до 33 градусів. Вночі температура буде в межах 20 градусів.

А ось центр та південь України охопить пекельна спека. Так, у Черкасах, Кропивницькому та Дніпрі очікують рекордні показники — 37-39 градусів. Вночі в цих регіонах спека спаде до 22 градусів. До того ж Одеська, Херсонська та Миколаївська області також потерпатимуть від високих температур — вдень повітря може нагрітися до 39 градусів. В той час як вночі очікують до 22 градусів тепла.

На півночі сонце також нещадно палитиме. У Чернігівській області очікуюють до 36 градусів вдень, та до 20 градусів вночі.

Погода в Україні 28 серпня. Фото: Meteoprog

Погода у Київській області

У Київській області також прогнозують спеку. В регіоні очікують до 38 градусів вдень та до 21 градуса вночі.

Водночас температура повітря у столиці коливатиметься впродовж дня. Так, вночі та зранку очікується 23 градуси тепла. Однак вдень цей показник може підскочити до 36 градусів. Ввечері очікується незначний спад — лишень на один градус.

Погода у Києві. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, синоптики радили гіпертонікам приготуватися. Спека в Україні лише наростає.