Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Гіпертонікам приготуватися: синоптики назвали області, яким сьогодні загрожує нестерпна спека arrow

Гіпертонікам приготуватися: синоптики назвали області, яким сьогодні загрожує нестерпна спека

27 серпня 2023 05:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 27 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Meteoprog і Діденко
Чоловік страждає від спеки. Фото: REUTERS
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 27 серпня, у деяких областях України очікується мало не аномальне підвищення температури повітря. Синоптики розповіли, що майже всюди переважатиме суха погода. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 27 серпня

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 27 серпня, короткочасні дощі з грозами очікуються лише в північно-західних та північних областях. На решті території опадів не передбачається.

Синоптики розповіли, що вітер буде змінювати свої напрямки. Його швидкість становитиме 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +16-21°C, на узбережжі морів до +24°C;
  • вдень +29-34°C, у південно-західних областях до +36°C, у східних і Сумській областях +26-31°C;
  • в Карпатах вночі +11-16°C, вдень +23-28°C.
Погода в Україні в неділю, 27 серпня. Фото: facebook.com/UkrHMC
Карта опадів станом на 27 серпня. Фото: Укргідрометцентр
Карта температури повітря станом на 27 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області та столиці

Сьогодні, 27 серпня, у Київській області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається, однак вдень локальні короткочасні грозові дощі.

Вітер змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +16-21°C, вдень +29-34°C;
  • у Києві вночі близько +20°C, вдень +30-32°C.
Погода в Києві на неділю, 27 серпня, від Мeteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що аномальна спека накрию Україну найближчими днями. За її словами, упродовж тижня температура повітря сягне +32-37°C.

"Тому вже зараз подумайте, як мінімізувати вплив гарячого повітря і не паліть на городах та узбіччях, заради Бога, бадилля й багаття. Дуже важливо захиститися особливо людям із серцево-судинними недугами", — наголосила Діденко.

Температура повітря сьогодні, 27 серпня, очікується +30-34°C, у східних областях — +27-30°C.

Синоптикиня розповіла, що дощів практично не очікується, однак у другій половині дня можливі мінімальні опади "на південному заході України та на крайній півночі".

"Найспекотнішими будуть із початку тижня південь, центр та північ України, +33+37 градусів. На заході та сході очікується +26+30 градусів. Послаблення сильної спеки — орієнтовно з четверга", — прогнозує Діденко.

Карта температури повітря в Україні та Європі на понеділок, 28 серпня. Фото: facebook.com/tala.didenko
Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що науковцям вдалося визначити максимальну суміш тепла та вологості, яку здатне витримати тіло людини. Зазвичай протягом шести годин тепла при температурі 35 градусів Цельсія із вологістю на рівні 100% здорова молода людина помирає, але нові дослідження демонструють, що поріг може бути значно нижчим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз