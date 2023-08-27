Погода в Україні сьогодні, 27 серпня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Meteoprog і Діденко

Чоловік страждає від спеки. Фото: REUTERS

Сьогодні, 27 серпня, у деяких областях України очікується мало не аномальне підвищення температури повітря. Синоптики розповіли, що майже всюди переважатиме суха погода.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 27 серпня

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 27 серпня, короткочасні дощі з грозами очікуються лише в північно-західних та північних областях. На решті території опадів не передбачається.

Синоптики розповіли, що вітер буде змінювати свої напрямки. Його швидкість становитиме 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі +16-21°C, на узбережжі морів до +24°C;

вдень +29-34°C, у південно-західних областях до +36°C, у східних і Сумській областях +26-31°C;

в Карпатах вночі +11-16°C, вдень +23-28°C.

Погода в Україні в неділю, 27 серпня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Карта опадів станом на 27 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Карта температури повітря станом на 27 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області та столиці

Сьогодні, 27 серпня, у Київській області спостерігатиметься мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається, однак вдень локальні короткочасні грозові дощі.

Вітер змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +16-21°C, вдень +29-34°C;

у Києві вночі близько +20°C, вдень +30-32°C.

Погода в Києві на неділю, 27 серпня, від Мeteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що аномальна спека накрию Україну найближчими днями. За її словами, упродовж тижня температура повітря сягне +32-37°C.

"Тому вже зараз подумайте, як мінімізувати вплив гарячого повітря і не паліть на городах та узбіччях, заради Бога, бадилля й багаття. Дуже важливо захиститися особливо людям із серцево-судинними недугами", — наголосила Діденко.

Температура повітря сьогодні, 27 серпня, очікується +30-34°C, у східних областях — +27-30°C.

Синоптикиня розповіла, що дощів практично не очікується, однак у другій половині дня можливі мінімальні опади "на південному заході України та на крайній півночі".

"Найспекотнішими будуть із початку тижня південь, центр та північ України, +33+37 градусів. На заході та сході очікується +26+30 градусів. Послаблення сильної спеки — орієнтовно з четверга", — прогнозує Діденко.

Карта температури повітря в Україні та Європі на понеділок, 28 серпня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що науковцям вдалося визначити максимальну суміш тепла та вологості, яку здатне витримати тіло людини. Зазвичай протягом шести годин тепла при температурі 35 градусів Цельсія із вологістю на рівні 100% здорова молода людина помирає, але нові дослідження демонструють, що поріг може бути значно нижчим.