Погода в Украине сегодня, 27 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Meteoprog и Диденко

Гипертоникам приготовиться: синоптики назвали области, которым сегодня грозит невыносимая жара
Сегодня, 27 августа в некоторых областях Украины ожидается почти аномальное повышение температуры воздуха. Синоптики рассказали, что почти повсюду будет преобладать сухая погода.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 27 августа
По прогнозу синоптиков сегодня, 27 августа, кратковременные дожди с грозами ожидаются только в северо-западных и северных областях. На остальной территории осадков не предусматривается.
Синоптики рассказали, что ветер будет менять свои направления. Его скорость составит 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +16-21°C, на побережье морей до +24°C;
- днем +29-34°C, в юго-западных областях до +36°C, в восточных и Сумской областях +26-31°C;
- в Карпатах ночью +11-16°C, днем +23-28°C.
Погода в Киевской области и столице
Сегодня, 27 августа, в Киевской области будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, однако днем возможны локальные кратковременные грозовые дожди.
Ветер переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +16-21°C, днем +29-34°C;
- в Киеве ночью около +20°C, днем +30-32°C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что аномальная жара накрою Украину в ближайшие дни. По ее словам, в течение недели температура воздуха составит +32-37°C.
"Поэтому уже сейчас подумайте, как минимизировать влияние горячего воздуха и не жгите на огородах и обочинах, ради Бога, ботвы и костра. Очень важно защититься особенно людям с сердечно-сосудистыми недугами", — подчеркнула Диденко.
Температура воздуха сегодня, 27 августа, ожидается +30-34°C, в восточных областях — +27-30°C.
Синоптик рассказала, что дождей практически не ожидается, однако во второй половине дня возможны минимальные осадки "на юго-западе Украины и на крайнем севере".
"Самыми жаркими будут с начала недели юг, центр и север Украины, +33+37 градусов. На западе и востоке ожидается +26+30 градусов. Ослабление сильной жары — ориентировочно с четверга", — прогнозирует Диденко.
Напомним, что ученым удалось определить максимальную смесь тепла и влажности, способную выдержать тело человека. Обычно в течение шести часов тепла при температуре 35 градусов Цельсия с влажностью на уровне 100% здоровый молодой человек умирает, но новые исследования показывают, что порог может быть значительно ниже.