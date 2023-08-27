Погода в Украине сегодня, 27 августа — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Meteoprog и Диденко

Мужчина страдает от жары. Фото: REUTERS

Сегодня, 27 августа в некоторых областях Украины ожидается почти аномальное повышение температуры воздуха. Синоптики рассказали, что почти повсюду будет преобладать сухая погода.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 27 августа

По прогнозу синоптиков сегодня, 27 августа, кратковременные дожди с грозами ожидаются только в северо-западных и северных областях. На остальной территории осадков не предусматривается.

Синоптики рассказали, что ветер будет менять свои направления. Его скорость составит 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью +16-21°C, на побережье морей до +24°C;

днем +29-34°C, в юго-западных областях до +36°C, в восточных и Сумской областях +26-31°C;

в Карпатах ночью +11-16°C, днем +23-28°C.

Погода в Украине в воскресенье, 27 августа. Фото: facebook.com/UkrHMC

Карта осадков по состоянию на 27 августа. Фото: Укргидрометцентр

Карта температуры воздуха по состоянию на 27 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области и столице

Сегодня, 27 августа, в Киевской области будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, однако днем возможны локальные кратковременные грозовые дожди.

Ветер переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +16-21°C, днем +29-34°C;

в Киеве ночью около +20°C, днем +30-32°C.

Погода в Киеве в воскресенье, 27 августа, от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что аномальная жара накрою Украину в ближайшие дни. По ее словам, в течение недели температура воздуха составит +32-37°C.

"Поэтому уже сейчас подумайте, как минимизировать влияние горячего воздуха и не жгите на огородах и обочинах, ради Бога, ботвы и костра. Очень важно защититься особенно людям с сердечно-сосудистыми недугами", — подчеркнула Диденко.

Температура воздуха сегодня, 27 августа, ожидается +30-34°C, в восточных областях — +27-30°C.

Синоптик рассказала, что дождей практически не ожидается, однако во второй половине дня возможны минимальные осадки "на юго-западе Украины и на крайнем севере".

"Самыми жаркими будут с начала недели юг, центр и север Украины, +33+37 градусов. На западе и востоке ожидается +26+30 градусов. Ослабление сильной жары — ориентировочно с четверга", — прогнозирует Диденко.

Карта температуры воздуха в Украине и Европе на понедельник, 28 августа. Фото: facebook.com/tala.didenko

Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что ученым удалось определить максимальную смесь тепла и влажности, способную выдержать тело человека. Обычно в течение шести часов тепла при температуре 35 градусов Цельсия с влажностью на уровне 100% здоровый молодой человек умирает, но новые исследования показывают, что порог может быть значительно ниже.