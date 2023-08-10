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Синоптики предупредили об изменении погоды в Украине завтра

10 августа 2023 21:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 11 августа
Человек под дождем. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 11 августа, в Украине будет прохладная погода. В подавляющем большинстве областей возможны дожди с грозами.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 11 августа

По словам синоптиков, завтра в северных, западных и некоторых восточных областях пройдут дожди. Временами возможны грозы.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +12+17 °С;
  • днем на Левобережье +24+29°С; в остальных областях страны +18+23 °С.

Погода в областях

  • Винничина — ночью +14+16 °С, днем +24+26 °С;
  • Черкасская область — ночью +17+19 °С, днем +24+26 °С;
  • Кировоградщина — ночью +18+20 °С, днем +24+26 °С;
  • Полтавщина ночью +18+20 °С, днем +23+35 °С;
  • Днепропетровщина — ночью +19+21 °С, днем +26+28 °С;
  • Львовщина — ночью +12 +14 ° С, днем +20 +22 ° С;
  • Волынь — ночью +13 +15 ° С, днем +19 +21 ° С;
  • Ровенщина — ночью +14 +16 ° С, днем +21 +23 ° С;
  • Тернопольщина — ночью +13 +15 ° С, днем +20 +22 ° С;
  • Хмельницкая область —  ночью +14+16 °С, днем +23+25 °С;
  • Ивано-Франковская область — ночью +14+16 °С, днем +19+21 °С;
  • Черновицкая область — ночью +14+16 °С, днем +21+23 °С;
  • Закарпатье — ночью +13 +15 ° С, днем +24 +26 ° С;
  • Житомирщина — ночью +13 +15 ° С, днем +25 +27 ° С;
  • Черниговщина — ночью +16 +18 ° С, днем +16 +18 ° С;
  • Сумщина — ночью +17 +19 ° С, днем +25 +27 ° С;
  • Харьковщина — ночью +19+21 °С, днем +29+31 °С;
  • Луганщина — ночью +24+26 °С, днем +29+31 °С;
  • Донетчина — ночью +23+25 °С, днем +29+31 °С;
  • Запорожье — ночью +19+21 °С, днем +24+26 °С;
  • Херсонщина — ночью +21+23 °С, днем +25+27 °С;
  • Николаевщина — ночью +21 +23 ° С, днем +26 +28 ° С;
  • Крым — ночью +19+21 °С, днем +28+30 °С.

Погода в Киеве и области 11 августа

Следовательно, в столице завтра будет пасмурно, но без осадков.

Ветер восточный и северо-восточный, 2-4 м/с.

Температура воздуха:

  • в Киеве ночью +15+17 °С, днем +24+26 °С;
  • в области ночью +16+18 °С, днем +23+25 °С.

Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили +46,4 °C.

Также ранее мы писали, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура ожидается +20+25 °С.

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