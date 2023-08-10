Прогноз погоди в Україні 11 серпня

Жінка під дощем та грозою. Фото: УНІАН

Завтра, 11 серпня, в Україні очікується хмарна погода. У переважній більшості областей пройдуть дощі, подекуди з градом та сильними шквалами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 11 серпня

Відтак, завтра дощитиме майже у всіх областях країни за винятком Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. В окремих регіонах опади супроводжуватимуться градом та шквалами.

Вітер переважно північний (у східних областях східний), 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +12+17 °С;

на сході та півдні +21+26 °С;

на Одещині до +29 °С.

Погода в Україні 11 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження синоптиків

Відтак, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні 11 серпня. У переважній більшості областей прогнозують сильні дощі з градом та поривами вітру.

Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Окрім цього, синоптики наголосили на тому, що у період з 10 по 13 серпня в Україні існуватиме підвищений рівень пожежної небезпеки.

"10-13 серпня у більшості районів Житомирської, Вінницької, 10 серпня і Донецької, Харківської областей та Криму, 11 серпня і у Київської, 13 серпня і у Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться у повідомленні.

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр 1 / 3

Погода у Києві та області 11 серпня

Завтра у столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів.

Вітер північний 5-10 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +12+17 °С, вдень +21+26 °С;

у Києві вночі +14+16 °С, вдень +23+25 °С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25 °С.