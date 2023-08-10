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В Укргідрометцентрі назвали області, яким завтра не пощастить з погодою

10 серпня 2023 15:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 11 серпня
Жінка під дощем та грозою. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 11 серпня, в Україні очікується хмарна погода. У переважній більшості областей пройдуть дощі, подекуди з градом та сильними шквалами. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Погода в Україні 11 серпня

Відтак, завтра дощитиме майже у всіх областях країни за винятком Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей. В окремих регіонах опади супроводжуватимуться градом та шквалами. 

Вітер переважно північний (у східних областях східний), 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +12+17 °С;
  • на сході та півдні +21+26 °С;
  • на Одещині до +29 °С. 
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Погода в Україні 11 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження синоптиків

Відтак, в Укргідрометцентрі попередили про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні 11 серпня. У переважній більшості областей прогнозують сильні дощі з градом та поривами вітру. 

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Небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Окрім цього, синоптики наголосили на тому, що у період з 10 по 13 серпня в Україні існуватиме підвищений рівень пожежної небезпеки. 

"10-13 серпня у більшості районів Житомирської, Вінницької, 10 серпня і Донецької, Харківської областей та Криму, 11 серпня і у Київської, 13 серпня і у Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться у повідомленні. 

  • Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр
  • Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр
  • Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр
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Погода у Києві та області 11 серпня

Завтра у столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів. 

Вітер північний 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +12+17 °С, вдень +21+26 °С;
  • у Києві вночі +14+16 °С, вдень +23+25 °С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25 °С.

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