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В Укргидрометцентре назвали области, которым завтра не повезет с погодой

10 августа 2023 15:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 11 августа
Женщина под дождем и грозой. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 11 августа, в Украине ожидается облачная погода. В подавляющем большинстве областей пройдут дожди, иногда с градом и сильными шквалами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 августа

Следовательно, завтра будет дождь почти во всех областях страны за исключением Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей. В отдельных регионах осадки будут сопровождаться градом и шквалами.

Ветер преимущественно северный (в восточных областях восточный), 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +12+17 °С;
  • на востоке и юге +21+26 °С;
  • в Одесской области до +29 °С.
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Погода в Украине 11 августа. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение синоптиков

Следовательно, в Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине 11 августа. В большинстве областей прогнозируют сильные дожди с градом и порывами ветра.

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Опасные гидрометеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Кроме этого, синоптики отметили, что в период с 10 по 13 августа в Украине будет существовать повышенный уровень пожарной опасности.

"10-13 августа в большинстве районов Житомирской, Винницкой, 10 августа и Донецкой, Харьковской областей и Крыма, 11 августа и в Киевской, 13 августа и в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

  • Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр
  • Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр
  • Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр
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Погода в Киеве и области 11 августа

Завтра в столице прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +12+17 °С, днем +21+26 °С;
  • в Киеве ночью +14+16 °С, днем +23+25 °С.

Напомним, ранее мы писали, что по прогнозам Украинского гидрометцентра , погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура ожидается +20+25 °С.

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