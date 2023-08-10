Прогноз погоди в Україні 11 серпня

Синоптики попередили про зміну погоди в Україні завтра
Завтра, 11 серпня, в Україні буде прохолодна погода. У переважній більшості областей можливі дощі з грозами.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода в Україні 11 серпня
За словами синоптиків, завтра у північних, західних та деяких східних областях пройдуть невеликі дощі. Подекуди можливі грози.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +12+17 °С;
- вдень на Лівобережжі +24+29 °С; на решті країни +18+23 °С.
Погода в областях
- Вінничина — вночі +14+16 °С, вдень +24+26 °С;
- Черкащина — вночі +17+19 °С, вдень +24+26 °С;
- Кіровоградщина — вночі +18+20 °С, вдень +24+26 °С;
- Полтавщина — вночі +18+20 °С, вдень +23+35 °С;
- Дніпропетровщина — вночі +19+21 °С, вдень +26+28 °С;
- Львівщина — вночі +12+14 °С, вдень +20+22 °С;
- Волинь — вночі +13+15 °С, вдень +19+21 °С;
- Рівненщина — вночі +14+16 °С, вдень +21+23 °С;
- Тернопільщина — вночі +13+15 °С, вдень +20+22 °С;
- Хмельниччина — вночі +14+16 °С, вдень +23+25 °С;
- Івано-Франківщина — вночі +14+16 °С, вдень +19+21 °С;
- Чернівеччина — вночі +14+16 °С, вдень +21+23 °С;
- Закарпаття — вночі +13+15 °С, вдень +24+26 °С;
- Житомирщина — вночі +13+15 °С, вдень +25+27 °С;
- Чернігівщина — вночі +16+18 °С, вдень +16+18 °С;
- Сумщина — вночі +17+19 °С, вдень +25+27 °С;
- Харківщина — вночі +19+21 °С, вдень +29+31 °С;
- Луганщина — вночі +24+26 °С, вдень +29+31 °С;
- Донеччина — вночі +23+25 °С, вдень +29+31 °С;
- Запоріжжя — вночі +19+21 °С, вдень +24+26 °С;
- Херсонщина — вночі +21+23 °С, вдень +25+27 °С;
- Миколаївщина — вночі +21+23 °С, вдень +26+28 °С;
- Крим — вночі +19+21 °С, вдень +28+30 °С.
Погода у Києві та області 11 серпня
Відтак, у столиці завтра буде похмуро, але без опадів.
Вітер східний та північно-східний, 2-4 м/с.
Температура повітря:
- у Києві вночі +15+17 °С, вдень +24+26 °С;
- в області вночі +16+18 °С, вдень +23+25 °С.
Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули +46,4 °C.
Також раніше ми писали, що, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25 °С.