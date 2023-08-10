Прогноз погоди в Україні 11 серпня

Чоловік під дощем. Фото: УНІАН

Завтра, 11 серпня, в Україні буде прохолодна погода. У переважній більшості областей можливі дощі з грозами.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 11 серпня

За словами синоптиків, завтра у північних, західних та деяких східних областях пройдуть невеликі дощі. Подекуди можливі грози.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +12+17 °С;

вдень на Лівобережжі +24+29 °С; на решті країни +18+23 °С.

Погода в областях

Вінничина — вночі +14+16 °С, вдень +24+26 °С;

Черкащина — вночі +17+19 °С, вдень +24+26 °С;

Кіровоградщина — вночі +18+20 °С, вдень +24+26 °С;

Полтавщина — вночі +18+20 °С, вдень +23+35 °С;

Дніпропетровщина — вночі +19+21 °С, вдень +26+28 °С;

Львівщина — вночі +12+14 °С, вдень +20+22 °С;

Волинь — вночі +13+15 °С, вдень +19+21 °С;

Рівненщина — вночі +14+16 °С, вдень +21+23 °С;

Тернопільщина — вночі +13+15 °С, вдень +20+22 °С;

Хмельниччина — вночі +14+16 °С, вдень +23+25 °С;

Івано-Франківщина — вночі +14+16 °С, вдень +19+21 °С;

Чернівеччина — вночі +14+16 °С, вдень +21+23 °С;

Закарпаття — вночі +13+15 °С, вдень +24+26 °С;

Житомирщина — вночі +13+15 °С, вдень +25+27 °С;

Чернігівщина — вночі +16+18 °С, вдень +16+18 °С;

Сумщина — вночі +17+19 °С, вдень +25+27 °С;

Харківщина — вночі +19+21 °С, вдень +29+31 °С;

Луганщина — вночі +24+26 °С, вдень +29+31 °С;

Донеччина — вночі +23+25 °С, вдень +29+31 °С;

Запоріжжя — вночі +19+21 °С, вдень +24+26 °С;

Херсонщина — вночі +21+23 °С, вдень +25+27 °С;

Миколаївщина — вночі +21+23 °С, вдень +26+28 °С;

Крим — вночі +19+21 °С, вдень +28+30 °С.

Погода у Києві та області 11 серпня

Відтак, у столиці завтра буде похмуро, але без опадів.

Вітер східний та північно-східний, 2-4 м/с.

Температура повітря:

у Києві вночі +15+17 °С, вдень +24+26 °С;

в області вночі +16+18 °С, вдень +23+25 °С.

Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули +46,4 °C.

Також раніше ми писали, що, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25 °С.