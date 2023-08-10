Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Синоптики попередили про зміну погоди в Україні завтра arrow

Синоптики попередили про зміну погоди в Україні завтра

10 серпня 2023 21:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 11 серпня
Чоловік під дощем. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 11 серпня, в Україні буде прохолодна погода. У переважній більшості областей можливі дощі з грозами. 

Про це повідомляє Meteoprog. 

Читайте також:

Погода в Україні 11 серпня

За словами синоптиків, завтра у північних, західних та деяких східних областях пройдуть невеликі дощі. Подекуди можливі грози. 

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +12+17 °С;
  • вдень на Лівобережжі +24+29 °С; на решті країни +18+23 °С. 

Погода в областях 

  • Вінничина — вночі +14+16 °С, вдень +24+26 °С;
  • Черкащина — вночі +17+19 °С, вдень +24+26 °С;
  • Кіровоградщина — вночі +18+20 °С, вдень +24+26 °С;
  • Полтавщина — вночі +18+20 °С, вдень +23+35 °С;
  • Дніпропетровщина — вночі +19+21 °С, вдень +26+28 °С;
  • Львівщина — вночі +12+14 °С, вдень +20+22 °С;
  • Волинь — вночі +13+15 °С, вдень +19+21 °С;
  • Рівненщина — вночі +14+16 °С, вдень +21+23 °С;
  • Тернопільщина — вночі +13+15 °С, вдень +20+22 °С;
  • Хмельниччина — вночі +14+16 °С, вдень +23+25 °С;
  • Івано-Франківщина — вночі +14+16 °С, вдень +19+21 °С;
  • Чернівеччина — вночі +14+16 °С, вдень +21+23 °С;
  • Закарпаття — вночі +13+15 °С, вдень +24+26 °С;
  • Житомирщина — вночі +13+15 °С, вдень +25+27 °С;
  • Чернігівщина — вночі +16+18 °С, вдень +16+18 °С;
  • Сумщина —  вночі +17+19 °С, вдень +25+27 °С;
  • Харківщина — вночі +19+21 °С, вдень +29+31 °С;
  • Луганщина — вночі +24+26 °С, вдень +29+31 °С;
  • Донеччина — вночі +23+25 °С, вдень +29+31 °С;
  • Запоріжжя — вночі +19+21 °С, вдень +24+26 °С;
  • Херсонщина — вночі +21+23 °С, вдень +25+27 °С;
  • Миколаївщина — вночі +21+23 °С, вдень +26+28 °С;
  • Крим — вночі +19+21 °С, вдень +28+30 °С.

Погода у Києві та області 11 серпня

Відтак, у столиці завтра буде похмуро, але без опадів. 

Вітер східний та північно-східний, 2-4 м/с.

Температура повітря:

  • у Києві вночі +15+17 °С, вдень +24+26 °С;
  • в області вночі +16+18 °С, вдень +23+25 °С.

Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули +46,4 °C.

Також раніше ми писали, що, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25 °С.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз