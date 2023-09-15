Прогноз погоды в Украине 16 сентября

Синоптики предупредили о непогоде: каким областям завтра не повезет
В субботу, 16 сентября, ожидается комфортная погода. Впрочем, некоторые регионы Украины синоптики предупреждают о ливнях и грозах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 16 сентября
Завтра в Украине переменная облачность. Осадков не предполагается. Лишь ночью в южной и юго-восточной части ночью возможны кратковременные дожди и грозы.
Что касается западных и северных областей, то регионы утром могут накрыть туман.
Ветер северо-восточный с переходом на западе страны на юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 7-12°С, днем 19-24°С;
- в южной части ночью 13-18°С, днем 22-27°С.
Погода в Киеве и области 16 сентября
Застра в столице будет переменная облачность, без осадков. В области местами возможен туман.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 7-12°С, днем 19-24°С;
- по Киеву ночью 10-12°С, днем 21-23°С.
Метеорологические явления
"16 сентября ночью в южных и юго-восточных областях
грозы. Первый уровень опасности, желтый", — предупреждают синоптики.
Напомним, в четверг, 14 сентября, Киев накрыл сильный дождь с грозой и градом. При этом после страшного ненастья улицы столицы были затоплены, а люди перемещались в воде, которая была им по колена.