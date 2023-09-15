Прогноз погоды в Украине 16 сентября

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 16 сентября, ожидается комфортная погода. Впрочем, некоторые регионы Украины синоптики предупреждают о ливнях и грозах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 16 сентября

Завтра в Украине переменная облачность. Осадков не предполагается. Лишь ночью в южной и юго-восточной части ночью возможны кратковременные дожди и грозы.

Что касается западных и северных областей, то регионы утром могут накрыть туман.

Ветер северо-восточный с переходом на западе страны на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью 7-12°С, днем 19-24°С;

в южной части ночью 13-18°С, днем 22-27°С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 16 сентября

Застра в столице будет переменная облачность, без осадков. В области местами возможен туман.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью 7-12°С, днем 19-24°С;

по Киеву ночью 10-12°С, днем 21-23°С.

Метеорологические явления

"16 сентября ночью в южных и юго-восточных областях

грозы. Первый уровень опасности, желтый", — предупреждают синоптики.

Предупреждение о грозах. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в четверг, 14 сентября, Киев накрыл сильный дождь с грозой и градом. При этом после страшного ненастья улицы столицы были затоплены, а люди перемещались в воде, которая была им по колена.