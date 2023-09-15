Прогноз погоди в Україні 16 вересня

Синоптики попередили про негоду: яким областям завтра не пощастить
У суботу, 16 вересня, очікується комфортна свіжа погода. Втім, деякі регіони України синоптики попереджають про зливи та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 16 вересня
Завтра в Україні буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Лише вночі у південній та південно-східній частинах вночі можливі короткочасні дощі та грози.
Що стосується західних та північних областей, то регіони вранці може накрити туман.
Вітер північно-східний з переходом на заході країни на південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі 7-12°С, вдень 19-24°С;
- у південній частині вночі 13-18°С, вдень 22-27°С.
Погода у Києві та області 16 вересня
Застра у столиці буде мінлива хмарність, без опадів. В області місцями можливий туман.
Вітер північно-східний 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі 7-12°С, вдень 19-24°С;
- по Києву вночі 10-12°С, вдень 21-23°С.
Метеорологічні явища
"16 вересня вночі у південних та південно-східних областях
грози. Перший рівень небезпечності, жовтий", — попереджують синоптики.
Нагадаємо, у четвер, 14 вересня, Київ накрив сильний дощ із грозою та градом. При цьому після страшної негоди вулиці столиці були затоплені, а люди переміщалися у воді, яка була їм по коліна.