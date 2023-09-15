Прогноз погоди в Україні 16 вересня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 16 вересня, очікується комфортна свіжа погода. Втім, деякі регіони України синоптики попереджають про зливи та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 16 вересня

Завтра в Україні буде мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Лише вночі у південній та південно-східній частинах вночі можливі короткочасні дощі та грози.

Що стосується західних та північних областей, то регіони вранці може накрити туман.

Вітер північно-східний з переходом на заході країни на південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі 7-12°С, вдень 19-24°С;

у південній частині вночі 13-18°С, вдень 22-27°С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 16 вересня

Застра у столиці буде мінлива хмарність, без опадів. В області місцями можливий туман.

Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі 7-12°С, вдень 19-24°С;

по Києву вночі 10-12°С, вдень 21-23°С.

Метеорологічні явища

"16 вересня вночі у південних та південно-східних областях

грози. Перший рівень небезпечності, жовтий", — попереджують синоптики.

Попередження про грози. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у четвер, 14 вересня, Київ накрив сильний дощ із грозою та градом. При цьому після страшної негоди вулиці столиці були затоплені, а люди переміщалися у воді, яка була їм по коліна.